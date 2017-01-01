ТЕЛЕКРИТИКА

National Geographic выбрал лучшие фото 2017 года

Общество

Американский журнал National Geographic подвел итоги уходящего года, выбрав 57 лучших снимков примерно из 2 млн, которые представили почти 90 фотографов из разных стран мира.

Итак, одним из лучших признано фото первого ребенка-трансгендера Эйвери Джексон из американского Канзас-Сити (Миссури) на обложке NG, сделанного Робином Хаммондом."Лучше всего быть девочкой, теперь мне не нужно притворяться мальчиком", – говорит Джексон.

_

Все фото: nationalgeographic.com

Кроме того, среди лучших снимков – фото серого кита, подплывшего к туристам в Мексике; девочки, играющие на ферме в Кентукки (США); мексиканцы, отмечающие праздник «День мертвых»; жительницаиндийской деревни, поклоняющаяся в храме нимскому дереву, которое известно как лекарь всех недугов; 85-летняя гаитянка, пытающаяся очистить, руины своего дома в горах после урагана Мэтью; две морские игуаны рядом с игуаной-мумией на острове Фернандина; непалец, собирающий мед на высоте 90 метров и др.

http://images.telekritika.ua/5c42a494f7db503b08f26dc882d6e32b.jpg;2.jpg,http://images.telekritika.ua/ce03f32f7dca1d2ea6b40947a38c5940.jpg;3.jpg,http://images.telekritika.ua/f951bc192b818c0871cd099b2de5f568.jpg;4.jpg,http://images.telekritika.ua/fd849fa7e20be80c86bfa615320c8fd2.jpg;5.jpg,http://images.telekritika.ua/f6f020b522cad4854f99f77d6e8695b4.jpg;6.jpg,http://images.telekritika.ua/c9a7bd2fa496e20cdeb107fd6b7b11ec.jpg;7.jpg,http://images.telekritika.ua/144a32519bc92b254cb7a89b7319c2e0.jpg;8.jpg
С полным списком лучших фотографий 2017 года можно ознакомиться на сайте журнала.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Общество

National Geographic выбрал лучшие фото 2017 года

Общество

Спустя 35 лет в Саудовской Аравии вновь разрешены кинотеатры

Популярное на Телекритике



Дуся

Девушка-зомби из Ирана всех обманула

Образование

Как пиарщикам правильно выстроить работу с журналистами

Культура

5 сериальных вестернов

Культура

New York Times снял серию мини-ужасов с голливудскими актерами