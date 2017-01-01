National Geographic выбрал лучшие фото 2017 года

Американский журнал National Geographic подвел итоги уходящего года, выбрав 57 лучших снимков примерно из 2 млн, которые представили почти 90 фотографов из разных стран мира.

Итак, одним из лучших признано фото первого ребенка-трансгендера Эйвери Джексон из американского Канзас-Сити (Миссури) на обложке NG, сделанного Робином Хаммондом."Лучше всего быть девочкой, теперь мне не нужно притворяться мальчиком", – говорит Джексон.