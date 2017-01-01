National Geographic выбрал лучшие фото 2017 года

Американский журнал National Geographic подвел итоги уходящего года, выбрав 57 лучших снимков примерно из 2 млн, которые представили почти 90 фотографов из разных стран мира.
Итак, одним из лучших признано фото первого ребенка-трансгендера Эйвери Джексон из американского Канзас-Сити (Миссури) на обложке NG, сделанного Робином Хаммондом."Лучше всего быть девочкой, теперь мне не нужно притворяться мальчиком", – говорит Джексон.
Кроме того, среди лучших снимков – фото серого кита, подплывшего к туристам в Мексике; девочки, играющие на ферме в Кентукки (США); мексиканцы, отмечающие праздник «День мертвых»; жительницаиндийской деревни, поклоняющаяся в храме нимскому дереву, которое известно как лекарь всех недугов; 85-летняя гаитянка, пытающаяся очистить, руины своего дома в горах после урагана Мэтью; две морские игуаны рядом с игуаной-мумией на острове Фернандина; непалец, собирающий мед на высоте 90 метров и др.
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