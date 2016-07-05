National Geographic назвал лучших тревел-фотографов года

Лучшие работы определяли и в тематических категориях «Природа», «Люди» и «Города». Среди них работы Хироми Кано, Рейнольда Девантары, Ф. Дилека Уйяра, Норбета Фритца и др. Победители в каждой из номинаций получат по $2,5 тыс., обладатели вторых и третьих мест – по $750 и $500 соответственно.