National Geographic назвал лучших тревел-фотографов года

Жюри конкурса Travel Photographer of the Year, организованного при поддержке журнала National Geographic, объявило имена победителей, сообщает Bird In Flight.

Обладателем Гран-при стал мексиканский фотограф Серхио Веласко, запечатлевший извержение вулкана Колима во время молнии. В качестве приза он получил право совершить 10-дневную поездку на Галапагосские острова вместе с другими участниками экспедиции, организованной National Geographic.