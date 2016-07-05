National Geographic назвал лучших тревел-фотографов года

Жюри конкурса Travel Photographer of the Year, организованного при поддержке журнала National Geographic, объявило имена победителей, сообщает Bird In Flight.
Обладателем Гран-при стал мексиканский фотограф Серхио Веласко, запечатлевший извержение вулкана Колима во время молнии. В качестве приза он получил право совершить 10-дневную поездку на Галапагосские острова вместе с другими участниками экспедиции, организованной National Geographic.
Лучшие работы определяли и в тематических категориях «Природа», «Люди» и «Города». Среди них работы Хироми Кано, Рейнольда Девантары, Ф. Дилека Уйяра, Норбета Фритца и др. Победители в каждой из номинаций получат по $2,5 тыс., обладатели вторых и третьих мест – по $750 и $500 соответственно.
Напомним, в 2016 году первое место в конкурсе досталось гонконгскому фотографу Энтони Лау. Победу ему принес снимок «Зимний всадник» который был сделан во время поездки в Монголию.
Заглавное фото: Джобит Джордж
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