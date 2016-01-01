Нардепы внесли в Раду доработанный проект о квотах на украинский язык на ТВ

Законопроект №5313 о квотах на украинский язык на телевидении доработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Его авторами выступают глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, глава комитета по свободе слова и информационной политике Виктория Сюмар, а также народные депутаты Игорь Васюнык, Николай Кадикало, Елена Кондратюк и Вадим Денисенко.

Доработанный проект закона предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.Что касается других каналов, которые осуществляют эфирно, цифровое и/или спутниковое вещание, то для них квота ведения передач на украинском языке также составляет 75%.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все выступления (реплики) дикторов (ведущих) передачи выполнены на украинском языке. Фильм считается выполненным на государственном языке, если языком распространения фильма в соответствии с государственным удостоверением на право распространения и демонстрации является исключительно украинский язык", - говорится в законопроекте.

Вместе с тем не на украинском языке в передаче могут быть выполнены репортажи с места событий, интервью и комментарии приглашенных участников, любые выступления на крымскотатарском языке и др.

При исчислении доли передач и фильмов на государственном языке будет учитываться общая продолжительность фильмов, новостей и других передач (кроме песен, которые транслируются отдельно и не является частью передачи, а также музыкальных клипов), созданных, дублированных или озвученных на украинском языке, которые транслировались каналом в течение недели в указанных выше промежутках времени.

При этом фильмы, выполненные не на государственном языке, должны сопровождаться украинскими субтитрами.

В случае принятия этого законопроекта в течение первого года с момента вступления в его силу программы и передачи, их части, которые полностью или частично созданы и/или профинансированы телеканалом, будут считаться выполненными на украинском языке.

Напомним, в конце 2016 года в Раде был зарегистрирован законопроект № 5313 относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации. В частности, он предусматривает, что в общем объеме вещания общенациональных каналов, передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Однако позже его решили доработать.

Как сообщал в интервью «Телекритике» Николай Княжицкий, доработанный законопроект планируется вынести на ближайшую сессию парламента.

Ранее были введены квоты на радио. Они вступили в силу 8 ноября 2016 года. О том, как введение квот повлияло на эфиры украинских радиостанций, можно посмотреть в сюжете «ТСН.Тиждень»: