ТЕЛЕКРИТИКА

Нардепы собираются ограничить число журналистов в Раде

Общество

Народные депутаты инициируют ограничение количества журналистов в парламенте, а также введение дресс-кода для них, пишет издание «Главком».

Во время заседания Комитета по вопросам регламента Верховной Рады нардеп Ирина Ефремова («Народный фронт») призвала коллег ограничить время пребывания представителей СМИ в парламентской столовой, поскольку они проводят там большую часть времени. По ее словам, представители СМИ "не дают нормально поесть и пообщаться с коллегами". Поддержал ее Олег Куприенко (Радикальная партия).

"Проблема пребывания журналистов в столовой – больной вопрос, мы готовим проект положения о доступе в административные здания Верховной Рады ... И это положение должно решить также вопросы поведения журналистов в кулуарах и столовой", – сказал присутствовавший на заседании комитета управляющий делами Рады Петр Бондарь. По его словам, основной причиной введения новых правил являются «сигналы от разведчиков» относительно ​​провокаций, которые могут готовиться «врагом» в стенах парламента на фоне военных действий на Донбассе.

Общество

Фотокорреспондента «Букв» могут лишить аккредитации в Раде

«Главком» отмечает, что сейчас находиться во время заседаний в Раде имеют право более 4 тыс. представителей СМИ. "Эту армию парламент планирует существенно сократить, в том числе и из-за ограничений для фрилансеров. Одно из предложений, которое звучало, пускать в парламент только штатных журналистов", – пишет издание.

Еще одна инициатива касается введения дресс-кода. В частности, Ефремова предлагала для этого отдельное положение, которое бы запретило вход в парламент представителям СМИ в шортах или, например, коротких юбках.

Фото: Facebook Олега Федонюка

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Общество

Журналисты требуют от СБУ прекратить давление на СМИ

Общество

Сотрудники Управления госохраны напали на съемочную группу «Схем»

Популярное на Телекритике



Дуся

«Интер» отказался платить Георгию Гонгадзе 800 долларов в месяц

Бизнес

Есть такая профессия – «украинский политолог»

Дуся

Новые прически Тодоренко и Астафьевой и немного секса от Барабошко: как медийщики провели уик-энд

Бизнес

Экс-шеф-редактор «Еспресо» стал советником Гройсмана