Нардепы собираются ограничить число журналистов в Раде

Народные депутаты инициируют ограничение количества журналистов в парламенте, а также введение дресс-кода для них, пишет издание «Главком».

Во время заседания Комитета по вопросам регламента Верховной Рады нардеп Ирина Ефремова («Народный фронт») призвала коллег ограничить время пребывания представителей СМИ в парламентской столовой, поскольку они проводят там большую часть времени. По ее словам, представители СМИ "не дают нормально поесть и пообщаться с коллегами". Поддержал ее Олег Куприенко (Радикальная партия).

"Проблема пребывания журналистов в столовой – больной вопрос, мы готовим проект положения о доступе в административные здания Верховной Рады ... И это положение должно решить также вопросы поведения журналистов в кулуарах и столовой", – сказал присутствовавший на заседании комитета управляющий делами Рады Петр Бондарь. По его словам, основной причиной введения новых правил являются «сигналы от разведчиков» относительно ​​провокаций, которые могут готовиться «врагом» в стенах парламента на фоне военных действий на Донбассе.