Нардепы хотят запретить в Украине любой фильм с участием россиян

Парламентский комитет по вопросам культуры и духовности одобрил проект закона № 6623, касающийся особенностей распространения фильмов и другой аудиовизуальной продукции, созданной с участием России.

Как говорится в заявлении Украинской телеакадемии, этот законопроект запрещает распространение в нашей стране любого фильма, независимо от того, где и кем он произведен, если в его создании принимал участие хоть один гражданин страны-агрессора.

Ранее Телеакадемия направляла запрос к омбудсмену относительно легитимности некоторых положений данного проекта. На него был получен ответ, что указанный законопроект может считаться таким, который в случае принятия приведет к нарушению прав и свобод человека и гражданина. В офисе омбудсмена отметили, что его положения имеют признаки, по которым он противоречит Конституции, нормам международных договоров и действующему законодательству. Кроме того, добавляют там, закон невозможно будет выполнить из-за неопределенности процедуры установления гражданства участников фильма.

"Надеемся, что Верховная Рада примет во внимание мнение омбудсмена и индустрии и не примет законопроект, который не имеет механизмов для его выполнения и нарушает права человека", – сказано в заявлении.

Фото: Facebook Николая Княжицкого