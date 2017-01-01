Нардеп Луценко просит комитет Рады заслушать Авакова, Грицака и Князева по делу Шеремета

Народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко просит парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотреть 17 мая вопрос о результатах расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Нардеп просит пригласить на это заседание комитета министра внутренних дел Арсена Авакова, главу Нацполиции Сергея Князева, генерального прокурора Юрия Луценко и главу СБУ Василия Грицака. "Чтобы они объяснили, как так случилось, что журналистское расследование выявило такие огромные пробелы в работе следствия?!", - пояснил он в своем Facebook.

Луценко отметил, что исходя из фильма-расследования журналистов правоохранители не допросили таксиста, который видел предполагаемых убийц Шеремета на расстоянии 5 м, а такжевозможную группу слежения, которая находилась неподалеку машины журналста в ночь, когда под нее заложили взрывчатку. "Почему, почему так слабо сработали следователи? Надо это объяснить!", - написал он.