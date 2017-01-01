ТЕЛЕКРИТИКА

Нардеп Луценко просит комитет Рады заслушать Авакова, Грицака и Князева по делу Шеремета

Общество

Народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко просит парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотреть 17 мая вопрос о результатах расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Нардеп просит пригласить на это заседание комитета министра внутренних дел Арсена Авакова, главу Нацполиции Сергея Князева, генерального прокурора Юрия Луценко и главу СБУ Василия Грицака. "Чтобы они объяснили, как так случилось, что журналистское расследование выявило такие огромные пробелы в работе следствия?!", - пояснил он в своем Facebook.

Луценко отметил, что исходя из фильма-расследования журналистов правоохранители не допросили таксиста, который видел предполагаемых убийц Шеремета на расстоянии 5 м, а такжевозможную группу слежения, которая находилась неподалеку машины журналста в ночь, когда под нее заложили взрывчатку. "Почему, почему так слабо сработали следователи? Надо это объяснить!", - написал он.

Напомним, вечером 10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета – «Убийство Павла». В нем они рассказали, что получили много новых фактов об убийстве и его подготовке.

В частности, на одной из записей с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них - экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.

11 мая глава МВД Арсен Аваков сообщил, что авторы фильма-расследования и Устименко будут вызваны на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Фото: Facebook Анастасии Оратовской

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