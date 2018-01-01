Нападения на журналистов: в сентябре жертвами были женщины

Такие данные фиксирует мониторинг «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который НСЖУпроводит совместно с партнерским и общественными организациями. В августе 2018 года было зафиксировано 4 проявления физической агрессии по отношению к журналистам.

Среди недавних пострадавших - журналисты телеканала ICTV, снимавшие сюжет о незаконной добыче янтаря в Ровненской области. В лесу на них напала группа мужчин.

«Нам угрожали, блокировали дорогу, подрезали машину, вырывали камеру, разбили лобовое стекло автомобиля, на котором приехали на место происшествия... К счастью, удалось уговорить нападавших нас отпустить», - рассказала пострадавшая журналистка Екатерина Курбанова.