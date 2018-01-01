ТЕЛЕКРИТИКА

Нападения на журналистов: в сентябре жертвами были женщины

Общество

По данным Национального союза журналистов Украины в сентябре 2018 года произошло семь инцидентов с применением силы против журналистов. В шести случаях жертвами насилия стали женщины.


Такие данные фиксирует мониторинг «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который НСЖУпроводит совместно с партнерским и общественными организациями. В августе 2018 года было зафиксировано 4 проявления физической агрессии по отношению к журналистам.

Среди недавних пострадавших - журналисты телеканала ICTV, снимавшие сюжет о незаконной добыче янтаря в Ровненской области. В лесу на них напала группа мужчин.

«Нам угрожали, блокировали дорогу, подрезали машину, вырывали камеру, разбили лобовое стекло автомобиля, на котором приехали на место происшествия... К счастью, удалось уговорить нападавших нас отпустить», - рассказала пострадавшая журналистка Екатерина Курбанова.

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НСЖУ призывает правоохранительные органы быстро и эффективно расследовать подобные нападения, чтобы насилие по отношению к журналистов не вошло в норму.

«На фоне системной безнаказанности в обществе ширится опасный прецедент поведения - с кулаками бросаться на «неудобных» журналистов. И что вообще возмутительно, и такого в Украине никогда не было - массово применяется насилие против журналисток!» - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

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