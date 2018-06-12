Нападение на фронтовую журналистку не расследуют уже год

Отношением следствия к съемочной группе и инциденту в целом возмущены в Национальном союзе журналистов Украины. Случай очень показательный и хорошо показывает отношение правоохранительных органов к журналистам в целом.

«Применение силы полицейскими, совершенно неподобающая реакция правоохранительных органов, в том числе и руководства МВД говорят о нарушения действующего законодательства Украины. Прошел год и это расследование утонуло среди сотен подобных – ни отчета о проделанной работе, ни выводов относительно действий полицейских, ни наказания. Такое отношение поражает и возмущает», – говорит глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, недавно Наталья Нагорная презентовала свою первую книгу «Повернутися з війни», в основе которой – фронтовые истории и личные переживания. Как рассказала журналистка, «все то, что я видела, я показывала по телевизору. Все то, что я переживала, я описала в своей книге».