Нападение на фронтовую журналистку не расследуют уже год

За год расследования инцидента на блокпосту у Марьинки между съемочной группой и полицейскими, следователь ни разу не вышел на связь ни с военной журналисткой канала «1+1» Натальей Нагорной, ни с кем-то еще из группы. Из этого можно сделать вывод, что расследование не ведется в принципе.
«Мы писали заявление, передавали видеоматериалы, на которых было снято нападение на блокпосту. Но это ничего не дало: заявление потеряли, потом оказалось, что диск пустой и на нем нет никаких видеофайлов, поэтому расследование остановлено. Меня допрашивал не следователь по этому делу, а по сути посторонний человек. Ответственный за расследование человек за год не нашел возможности встретиться лично. Более того, я в этом расследовании нигде не фигурировала как журналист, хотя НСЖУ требовал переквалификации дела, – рассказала Наталья. – Собственно, сейчас я этим делом и не занимаюсь, никуда не обращаюсь и не хлопочу – просто потеряла веру. Тогда, когда подавала заявление по инциденту с донецкими полицейскими, совершенно не было цели бегать с шашкой и кого-то наказывать. Просто по нашей съемочной группе был нарушен закон и мы хотели справедливости, чтобы в будущем подобного не случалось».
Отношением следствия к съемочной группе и инциденту в целом возмущены в Национальном союзе журналистов Украины. Случай очень показательный и хорошо показывает отношение правоохранительных органов к журналистам в целом.
«Применение силы полицейскими, совершенно неподобающая реакция правоохранительных органов, в том числе и руководства МВД говорят о нарушения действующего законодательства Украины. Прошел год и это расследование утонуло среди сотен подобных – ни отчета о проделанной работе, ни выводов относительно действий полицейских, ни наказания. Такое отношение поражает и возмущает», – говорит глава НСЖУ Сергей Томиленко.
Напомним, недавно Наталья Нагорная презентовала свою первую книгу «Повернутися з війни», в основе которой – фронтовые истории и личные переживания. Как рассказала журналистка, «все то, что я видела, я показывала по телевизору. Все то, что я переживала, я описала в своей книге».