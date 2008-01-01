Налоговики проверят «1+1» по делу ПриватБанка

Печерский райсуд Киева назначил налоговую проверку для телеканала «1+1», удовлетворив соответствующее ходатайство прокуратуры. Об этом свидетельствует судебное постановление.

Канал хотят проверит на предмет своевременности, полноты начисления и уплаты всех предусмотренных Налоговым кодексом налогов и сборов, а также соблюдал ли он валютное и другое законодательство, в том числе при осуществлении финансово-хозяйственных взаимоотношений с контрагентами с 1 января 2008 года по 31 декабря 2016-го.

Согласно решению суда, проверку проведет Государственная фискальная служба.

В пресс-служба «1+1» «Телекритике» сообщили, что официальный запрос от фискальных органов не поступал. "Но то, что наша компания является фигурантом следственных процессов, связанных с национализацией ПриватБанка, является общеизвестной информацией. Мы также понимаем, что такие случаи могут повторяться, и считаем это рабочим рутинным процессом, который касается нескольких десятков компаний. Никакими другими деталями об этом деле мы не располагаем, эти процессы не влияют на рабочие процессы 1+1 media", – сказали на телеканале.

Напомним, ранее Печерский суд разрешил следователю ГПУ провести осмотр здания по улице Кирилловская, 23, где находится холдинг 1+1 media по делу о хищении средств в ПриватБанке.

Фото: media.1plus1.ua