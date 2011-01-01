Налоговая заинтересовалась контрактами «Українських новин»

Как уточнил главный редактор агентства Дмитрий Кузьмин, речь идет об экспортном контракте, по которому «Українські новини» продают новости об Украине западному СМИ.

Запрос налоговой основывается на жалобе Укрсоцбанка, датированной 2015 годом, о нарушении сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности при совершении агентством взаиморасчетов с иностранной компанией. Ее название в запросе не указывается, а указывается лишь номер договора.

ГФС просит предоставить ей сам договор, банковские выписки, платежные поручения, таможенные декларации, акты выполненных работ по этому договору и др. документы. В случае их непредоставления в течение 15 дней или предоставления не в полном объеме Главное управление столичной налоговой проведет внеплановую проверку документации агентства.

"Откуда вдруг такой интерес по старым делам? Неужели у налоговиков насколько много свободного времени, чтобы проверять претензии двухлетней давности по контрактам с оборотом максимум несколько тысяч долларов в год? Упаси Боже, я не собираюсь делать из этого вселенскую зраду и трагедию, и уверен, что дело благополучно и скоро решится. Просто жалко времени, как своего, так и государственных чиновников", – отметил Кузьмин.

Фото: Facebook-страница «Українських новин»