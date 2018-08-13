НАБУ открещивается от информации о том, что «Київстар» предоставил детективам все свои серверы

Вчера, 5 сентября, нардеп Ольга Червакова разместила в соцсети пост, посвященный скандалу вокруг слежки за журналисткой «Схем» Натальей Седлецкой, в котором, в частности, упомянула о том, что мобильный оператор «Київстар» передал Национальному антикоррупционному бюро Украины «все свои серверы». Общественность, включая сотрудников мобильного оператора и самого НАБУ, отреагировала негодованием на эти обвинения.
На своей странице в Facebook первый заместитель главы Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова дала комментарий по резонансному делу против директора НАБУ Артема Сытника, одним из свидетелей которого проходит главный редактор программы «Схемы» Наталья Седлецкая.
Напомним, в мае 2017 года Сытник якобы дал неофициальное интервью ряду украинских журналистов, включая Седлецкую, раскрыв обстоятельства и подробности досудебного расследования нескольких резонансных уголовных производств, и таким образом раскрыл государственную тайну. Теперь ГПУ получила от Печерского суда доступ к данным с мобильного телефона Седлецкой за 17 месяцев.
Ольга Червакова сообщила, что встретилась с генпрокурором и обсудила ситуацию, касающуюся журналистки «Схем». На встрече, по ее словам, также присутствовали, Виктория Сюмар, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Елена Сотник и Алексей Рябчин.
Червакова заявила, что генпрокурор Юрий Луценко, который отказался от комментария «Радио Свободе», считает получение данных с мобильного телефона Седлецкой за 17 месяцев «чрезмерным вмешательством в личную и профессиональную жизнь» телеведущей. По словам народного депутата, Луценко также инициировал письмо к оператору связи «Київстар» о «сужении объема информации, снятой с телефона журналистки». Так, прокуратура якобы отказалась от доступа к такой информации, как содержание СМС-сообщений и номеров телефонов, с которыми контактировала Наталья Седлецкая. В то же время ГПУ оставила за собой право получить данные о дате и времени пребывания Седлецкой в районе офисов НАБУ, где, по версии следствия, состоялось разглашение гостайны.
«Эта информация необходима прокуратуре для того, чтобы установить точную дату преступления, без которого невозможно предъявить подозрение», – пояснила Червакова.
Она опубликовала фотографию письма, инициированного Луценко, и добавила: «Генеральный прокурор сообщил, что вчера детективы НАБУ изъяли у мобильного оператора «Київстар» все серверы. Постановления суда, по его информации, не было». Хотя в самом письме об этом речь не идет.
В ответ на последнее заявление Черваковой пресс-секретарь мобильного оператора «Київстар» Ирина Леличенко поинтересовалась, понимает ли нардеп смысл ею же сказанных слов.
«Ольга, вы видели хоть один сервер? – возмутилась пресс-секретарь. – Представляете его габариты, вес? Зачем же делать такие заявления?»
Леличенко была не единственной, кто задал данный вопрос. Другие пользователи Facebook были также сбиты с толку громким и бездоказательным заявлением первого заместителя главы Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Украины. А на официальной странице НАБУ в Twitter появилось опровержение данных слов Черваковой.
Інформація про ніби-то вилучення #НАБУ всіх серверів "Київстар", поширена #ЗМІ з посиланням на нардепа Ольгу Червакову, не відповідає дійсності— NAB Ukraine (@nab_ukr) September 6, 2018
Ответа Ольги Черваковой на данные замечания и комментарии пока не последовало. «Телекритика» будет и дальше следить за развитием ситуации.
Фото: ТСН