НАБУ открещивается от информации о том, что «Київстар» предоставил детективам все свои серверы

На своей странице в Facebook первый заместитель главы Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова дала комментарий по резонансному делу против директора НАБУ Артема Сытника, одним из свидетелей которого проходит главный редактор программы «Схемы» Наталья Седлецкая.

Напомним, в мае 2017 года Сытник якобы дал неофициальное интервью ряду украинских журналистов, включая Седлецкую, раскрыв обстоятельства и подробности досудебного расследования нескольких резонансных уголовных производств, и таким образом раскрыл государственную тайну. Теперь ГПУ получила от Печерского суда доступ к данным с мобильного телефона Седлецкой за 17 месяцев.

Ольга Червакова сообщила, что встретилась с генпрокурором и обсудила ситуацию, касающуюся журналистки «Схем». На встрече, по ее словам, также присутствовали, Виктория Сюмар, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Елена Сотник и Алексей Рябчин.