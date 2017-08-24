На украинском ТВ начали действовать языковые квоты

С сегодняшнего дня, 13 октября, в нашей стране вступил в силу закон, предусматривающий установление языковых квот на телевидении.
Для общенациональных телекомпаний доля передач или фильмов на государственном языке теперь должна составлять не менее 75% в промежуток времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.Для региональных вещателей квота составляет 60%.
При этом компании, которые, согласно лицензии, вещают на языках коренных народов независимо от категории вещания обеспечивают суммарный недельный объем телевещания на украинском языке и языке коренных народов в объеме не менее 75%, из них не менее 30% – на государственном.
За нарушение квот предусмотрен штраф в размере 5% лицензионного сбора.
Передача считается выполненной на украинском языке, если все выступления, реплики дикторов переданы на украинском. Также допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, кроме языка и реплик репортеров; комментариях гостей передач; музыкальных клипах, содержащих текстовое сопровождение; в произведениях на языках коренных народов Украины.
В течение первого года программы и передачи, полностью или частично созданные вещателем, считаются выполненными на украинском языке.
Также соответствующий закон предусматривает, что телеканалы осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на украинском языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и мультфильмов), созданных до 1 августа 1991 года. Фильмы на других языках должны быть субтитрованы на украинском.
Вместе с тем квоты не применяются к иностранным телеканалам, разрешенным для ретрансляции в нашей стране; каналам, показывающим научно-просветительские передачи на официальных языках Евросоюза; компаниям, которые осуществляют радиовещание; телеканалам, образовательные программы которых направлены исключительно на изучение иностранных языков.
Напомним, закон о языковых квотах на ТВ Верховная Рада приняла 23 мая, а президент подписал его.