На украинском ТВ начали действовать языковые квоты

Передача считается выполненной на украинском языке, если все выступления, реплики дикторов переданы на украинском. Также допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, кроме языка и реплик репортеров; комментариях гостей передач; музыкальных клипах, содержащих текстовое сопровождение; в произведениях на языках коренных народов Украины.

В течение первого года программы и передачи, полностью или частично созданные вещателем, считаются выполненными на украинском языке.

Также соответствующий закон предусматривает, что телеканалы осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на украинском языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и мультфильмов), созданных до 1 августа 1991 года. Фильмы на других языках должны быть субтитрованы на украинском.

Вместе с тем квоты не применяются к иностранным телеканалам, разрешенным для ретрансляции в нашей стране; каналам, показывающим научно-просветительские передачи на официальных языках Евросоюза; компаниям, которые осуществляют радиовещание; телеканалам, образовательные программы которых направлены исключительно на изучение иностранных языков.

Напомним, закон о языковых квотах на ТВ Верховная Рада приняла 23 мая, а президент подписал его.