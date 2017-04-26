На российского блогера Илью Варламова дважды напали неизвестные

В российском Ставрополе в течение сегодняшнего дня неизвестные дважды напали на блогера Илью Варламова, облив его зеленкой, сообщает Meduza.

Первое нападение произошло утром в аэропорту вскоре после того, как Варламов приземлился. По словам блогера, все происходило на глазах полиции. Его облили зеленкой и несколько раз ударили.

Позже его снова облили зеленкой. Блогер рассказал, что егомашину преследовала и таранила белая «Приора», а до этого напали "бандитского вида люди".

Ранее Варламов писал, что планирует посетить Ставрополь одним днем. В ряде российских городов он делает обзор качества программ благоустройства.

Фото: Varlamov.ru