На российского блогера Илью Варламова дважды напали неизвестные

В российском Ставрополе в течение сегодняшнего дня неизвестные дважды напали на блогера Илью Варламова, облив его зеленкой, сообщает Meduza.
Первое нападение произошло утром в аэропорту вскоре после того, как Варламов приземлился. По словам блогера, все происходило на глазах полиции. Его облили зеленкой и несколько раз ударили.
Позже его снова облили зеленкой. Блогер рассказал, что егомашину преследовала и таранила белая «Приора», а до этого напали "бандитского вида люди".
Ранее Варламов писал, что планирует посетить Ставрополь одним днем. В ряде российских городов он делает обзор качества программ благоустройства.
Фото: Varlamov.ru
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