На дом журналистки «Надзвичайних новин» напали люди в камуфляже (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По словам Стогния, напали на журналистку «люди в камуфляже», которых, к счастью, удалось напугать и выдворить при помощи соседей.

«Люди в камуфляжной форме перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это спугнуло нападавших. Прибывший наряд не смог задержать скрывшихся на автомобиле злоумышленников. Одного из нападавших якобы опознали. По предварительным данным – находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем. Точную информацию дадим позже», – написал Стогний.

Он уверен, что целью нападения было вовсе не ограбление.«Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание…» – отметил журналист.

В комментарии "Телекритике" председатель НСЖУ Сергей Томиленко выразил свою обеспокоенность произошедшим и в целом ситуацией с физической безопасностью украинских журналистов.

"Мы в НСЖУ еще изучаем обстоятельства инцидента, но однозначно можно сказать, что в стране угрожающей ситуация с физической безопасностью журналистов. Согласно Индексу физической безопасности журналистов Украины, фактически каждые 4 дня случается нападение на работников СМИ. Эти атаки происходят на фоне системной безнаказанности за преступления против журналистов - ведь те, кто хочет нажать на СМИ, остановить выход критической информации, понимают, что государство журналистов не защищает. И поэтому новые нападения останутся безнаказанными. Советуем коллегам из "Чрезвычайных новостей" максимально привлекать внимание общественности к ходу расследования, а совместно - требовать публичного отчета правоохранителей относительно эффективности расследований преступлений против журналистов", - прокомментировал Томиленко.

Напомним, это не первое нападение, совершенное на жилье Виктории. Так, в марте этого года в ее квартиру забрался вор, который, однако, похитил лишь золотую цепочку с иконкой, оставив без внимания ноутбук и драгоценности, лежавшие на видном месте. Тогда ведущую спасла сигнализация, которая спугнула злоумышленника.