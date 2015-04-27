На «Честь профессии 2017» подано почти 500 журналистских работ

Завершился прием работ на VIII конкурс профессиональной журналистики «Честь профессии». В этом году для участия в нем подано 482 журналистских материала, сообщается на сайте конкурса.

Самой популярной среди участников стала номинация «Лучшее представление сложной темы» - 135 конкурсных работ. На втором месте - номинация «Лучший материал с гражданской позицией» (115). В номинации «Лучшее представление резонансного материала» участвует 83 работы, в номинации «Лучшее журналистское расследование» - 77, в номинации «Надежда журналистики» - 72.

В частности, среди работ - материалы журналистки «Громадського радіо» Екатерины Кадер (номинация «Надежда журналистики»), телеканала ZIK Веры Качмар, канала «1+1» Анны Чайки («Лучшее представление сложной темы») и др.

Напомним, «Честь профессии» - национальный ежегодный конкурс профессиональной журналистики, который подряд проводят Независимая ассоциация телерадиовещателей (НАМ) и Украинская ассоциация медиа бизнеса (Уамбо).

О том, как награждали победителей конкурса «Честь профессии 2016», можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: Facebook Анны Чайки