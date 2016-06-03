На борту рухнувшего в Черное море российского самолета были журналисты «Первого канала», НТВ и «Звезды»

Сегодня рано утром с радаров пропал российский пассажирский самолет Ту-154, летевший в Сирию. Позже фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Как сообщают «РИА Новости», всего, по уточненным данным, на борту воздушного судна находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди пассажиров было восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Также на борту самолета находилось девять представителей российских СМИ. Так, телеканал «Звезда» сообщил, что в Ту-154 находилась его съемочная группа, состоящая из трех человек.

Кроме того, на борту самолета были съемочные группы «Первого канала» и НТВ (по три человека). Как уточнил «Первый канал», речь идет о корреспонденте Дмитрии Рункове, операторе Вадиме Денисове и звукооператоре Александре Сойдове. От телеканала НТВ в Сирию летели корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

Фото: ntv.ru