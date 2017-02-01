МВД перенесло брифинг по делу об убийстве Шеремета на следующую неделю

Министерство внутренних дел отложило проведение брифинга по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает «Украинская правда».

"Готовится. Начало следующей недели. Предварительно", – сказал изданию директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Причин откладывания брифинга спикер министерства не указал.

Напомним, в конце января глава МВД Арсен Аваков анонсировал брифинг о ходе расследования убийства Шеремета. Это стало его реакцией на публичный запрос УП относительно расследования.