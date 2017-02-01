МВД: главная версия убийства Шеремета – журналистская деятельность

Следствие считает, что вероятнее всего убийство журналиста Павла Шеремета связано с его профессиональной деятельностью.

Как сообщает «Украинская правда», об этом на специальной пресс-конференции рассказал заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко.

"Следствие рассматривает в качестве приоритетной версию, связанную с профессиональной деятельностью Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами. Заслуживают внимания те журналистские расследования, которые не были завершены. Публикации журналиста и выпуски его программ имели критический характер действующей власти как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации", – сказал он.

Кроме того, по словам Вакуленко, рассматривается версия дестабилизация ситуации в Украине, что обусловлено "дерзостью и демонстративностью способа убийства журналиста"."Неоднократно озвучивались версии «ошибка в объекте» и «конфликтные ситуации в личной жизни». За время расследования они проработаны и не являются приоритетными", – добавил он.

Следователи допросили по делу 1800 человек, из которых более 300 – непосредственные очевидцы взрыва, жители домов в районе взрыва, а60 - люди из круга личных и профессиональных связей Шеремета."Следователи провели аналитический обзор около 280 публикаций, тем, эфиров и комментариев к ним. Обработаны рукописные журналистские наработки Шеремета, начиная с 2007 года", – рассказал замглавы Нацполиции. Также продолжается изучение записей камер видеонаблюдения.

Также, по данным следствия, взрывное устройство было изготовлено «кустарным способом» с использованием элементов противопехотной мины направленного действия МОН-50 и электродетонатора типа ЭДП. Мина была закреплена минимум двумя магнитами на днище авто снаружи под водительским сиденьем.

Напомним, ранее Нацполиция сообщала, что отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства журналиста. Речь идет о следующих версиях: совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью в России и Беларуси; ошибка в объекте преступления, а именно - планировалось убийство владельца УП Алены Притулы;профессиональная деятельность, за критические публикации в издании и выступления на «Радио Вести»; дестабилизация ситуации в стране, направленная на формирование ложного негативного восприятия общественно-политической ситуации; конфликтные ситуации в личной жизни, касающиеся семейного, коммерческого и финансового положений.