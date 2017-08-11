ТЕЛЕКРИТИКА

Mozilla заплатит $15 тыс. за лучшую нарисованную концепцию борьбы с фейками

Общество

Компания Mozilla, которая является создателем веб-браузера Mozilla Firefox, учредила конкурс Reality Redrawn Challenge с общим призовым фондом в размере $40 тыс. Участникам она предлагает нарисовать концепцию борьбы с фейками.

"Границы между правдой и вымыслом все труднее определить, отчасти из-за распространения поддельных новостей и других форм дезинформации. Mozilla хочет пролить свет на это, спонсируя публичные демонстрации с использованием смешанной реальности и других художественных СМИ", – объясняют в компании.

Участвовать в конкурсе могут художники традиционных, цифровых и смешанных медиа с любых стран, заполнив для этого специальную форму. Заявки будут приниматься до 3 января, а победителей объявят после 15 января.

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Победитель получит $15 тыс., еще двум участникам достанется по $7,5 тыс., еще двум – по $5 тыс. После объявления победителей у них будет три месяца для завершения своих работ.

"Я очень рада видеть, как художники реагируют на кризис правды, который заражает все больше и больше людей в интернете", – отмечает главный новатор Mozilla Катарина Борхерт.

Напомним, ранее Еврокомиссия призвала журналистов принять участие в разработке стратегии борьбы с фейковыми новостями и дезинформацией.

Фото: Flickr.com / Mozilla in Europe

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