Mozilla заплатит $15 тыс. за лучшую нарисованную концепцию борьбы с фейками

Компания Mozilla, которая является создателем веб-браузера Mozilla Firefox, учредила конкурс Reality Redrawn Challenge с общим призовым фондом в размере $40 тыс. Участникам она предлагает нарисовать концепцию борьбы с фейками.

"Границы между правдой и вымыслом все труднее определить, отчасти из-за распространения поддельных новостей и других форм дезинформации. Mozilla хочет пролить свет на это, спонсируя публичные демонстрации с использованием смешанной реальности и других художественных СМИ", – объясняют в компании.

Участвовать в конкурсе могут художники традиционных, цифровых и смешанных медиа с любых стран, заполнив для этого специальную форму. Заявки будут приниматься до 3 января, а победителей объявят после 15 января.