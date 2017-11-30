Московский суд снова продлил арест Романа Сущенко

Мосгорсуд сегодня, 25 сентября, продлил срок содержания под стражей украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 ноября. Об этом в своем Facebook сообщил его адвокат Марк Фейгин.
"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года", – написал он.
Защита журналиста намерена обжаловать данное решение.
Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. В ФСБ РФ заявили, что он якобы является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. А 7 октября российское следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. С тех пор журналисту несколько раз продлевали срок ареста.
Фото: Facebook Марка Фейгина
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