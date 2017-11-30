Московский суд снова продлил арест Романа Сущенко

Мосгорсуд сегодня, 25 сентября, продлил срок содержания под стражей украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 ноября. Об этом в своем Facebook сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года", – написал он.

Защита журналиста намерена обжаловать данное решение.