Московские правоохранители отпустили шеф-редактора Regnum под подписку о невыезде

Шеф-редактор информационного агентства Regnum Юрий Баранчик, задержанный 15 марта в Москве по запросу Беларуси, выпущен на свободу, сообщает «Интерфакс».

Накануне вечером Дорогомиловский суд Москвы отказал правоохранителям в выдаче санкции на арест журналиста, посчитав их доводы необоснованными.

"По истечении 72-часового срока задержания наш сотрудник выпущен под подписку о невыезде. Теперь его дальнейшую судьбу будут решать прокуроры", - сказал главный редактор агентства Модест Колеров.

По его словам, сейчас запущена экстрадиционная процедура, в ходе которой прокуратура должна решить, удовлетворить ли запрос Минска о выдаче Баранчика."Мы считаем, что нашего коллегу в Белоруссии преследуют по политическим основаниям, и его нельзя выдавать", - добавил он.

Напомним, Баранчик был задержан по запросу белорусских полицейских, которые подозревают его в разжигании межнациональной розни. На родине ему грозит до 12 лет заключения.