«Миротворец» внес в свою базу Светлану Крюкову

Заместитель главного редактора интернет-издания «Страна» Светлана Крюкова попала в базу «Миротворца». Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Сегодня (20 сентября. – ТК) в базу «Миротворца» внесли меня. За репортаж о Саакашвили – как «Страна» провожала его до Польской границы. Спасибо за признание", – написала журналистка.