ТЕЛЕКРИТИКА

«Миротворец» внес в свою базу Светлану Крюкову

Общество

Заместитель главного редактора интернет-издания «Страна» Светлана Крюкова попала в базу «Миротворца». Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Сегодня (20 сентября. – ТК) в базу «Миротворца» внесли меня. За репортаж о Саакашвили – как «Страна» провожала его до Польской границы. Спасибо за признание", – написала журналистка.

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Напомним, в середине сентября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовало украинским властям провести расследование деятельности сайта «Миротворец» принять меры для удаления персональных данных с него.

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