«Мир в огне, а у него – сортирный юмор»: что пишут о новом шоу Саши Барона Коэна

Колумнист The Guardian хвалит первую часть пилотного эпизода. «С минимальным усилием Коэн убеждает группу конгрессменов в том, что четырехлеткам нужно выдать автоматическое оружие. Этот сюжет запомнится как один из самых эффектных приемов сатиры в эпоху Трампа», – пишет он. Но остальные сюжеты программы критика разочаровали. «Зрителя, посмотревшего скетч, в котором Коэн вспоминает, как жена изменила ему с дельфином, накрывает волна ностальгии», – пишет колумнист, имея в виду, конечно же, ностальгию по альтер-эго Коэна – Борату.

«Но Коэн выпустил Who Is America? в стране, где разлучают семьи, военизированные силы подавляют протесты и гибнут люди. Он задал себе чересчур высокую планку. Когда ему удается ее взять, результаты потрясают (как произошло с финальным сегментом шоу, которое уже стало вирусным в Twitter). Но все остальное кажется тратой времени. Мир в огне, а у него – сортирный юмор?» – негодует критик.