«Мир в огне, а у него – сортирный юмор»: что пишут о новом шоу Саши Барона Коэна

15 июля вышел первый эпизод сатирического шоу Саши Барона Коэна под названием Who Is America? Западные журналисты, пришедшие в восторг от тизера передачи, остались в недоумении после того, как наконец-то увидели полный выпуск.
Колумнист The Guardian хвалит первую часть пилотного эпизода. «С минимальным усилием Коэн убеждает группу конгрессменов в том, что четырехлеткам нужно выдать автоматическое оружие. Этот сюжет запомнится как один из самых эффектных приемов сатиры в эпоху Трампа», – пишет он. Но остальные сюжеты программы критика разочаровали. «Зрителя, посмотревшего скетч, в котором Коэн вспоминает, как жена изменила ему с дельфином, накрывает волна ностальгии», – пишет колумнист, имея в виду, конечно же, ностальгию по альтер-эго Коэна – Борату.
«Но Коэн выпустил Who Is America? в стране, где разлучают семьи, военизированные силы подавляют протесты и гибнут люди. Он задал себе чересчур высокую планку. Когда ему удается ее взять, результаты потрясают (как произошло с финальным сегментом шоу, которое уже стало вирусным в Twitter). Но все остальное кажется тратой времени. Мир в огне, а у него – сортирный юмор?» – негодует критик.
Журналист Hollywood Reporter, в свою очередь, сомневается в том, что герои шоу не смогли узнать Коэна под «галлонами латекса». «Видимо, в жизни это выглядело убедительнее, чем на экране», – рассуждает он.
В Variety, напротив, считают, что новая передача – лучшее, к чему прикладывал руку комик со времен «Бората». Правда, критику не очень понравился сегмент, в котором Коэн изображает экс-мошенника, ставшего художником и пытающегося впарить либерально настроенному владельцу галереи в Калифорнии «предметы искусства, созданные из биологических жидкостей».
Напомним, что в тизере шоу появился бывший вице-президент США Дик Чейни, которого Коэн попросил поставить подпись на бутыли для воды.