Минкультуры расширило черный список российских и иностранных культурных деятелей

Министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, имена еще 27 человек, сообщает УНИАН.
Соответствующий приказ глава Минкультуры Евген Нищук подписал 20 сентября по представлению Службы безопасности.
Так, в частности, в черный список попали американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал, российские певцы Надежда Бабкина и Стас Пьеха, режиссер Эмир Кустурица, актеры Станислав Говорухин, Алексей Панин и Евгений Гришковец и др.
Напомним, в апреле министр анонсировал, что специальная межведомственная комиссия пересмотрит списки запрещенных в Украине российских артистов. Он тогда объяснил, что есть артисты, имена которых необходимо из этого списка исключить, а есть такие, которых в него нужно внести, поскольку они "делают не просто ляпы, а действительно представляют опасность своими высказываниями и действиями".