ТЕЛЕКРИТИКА

Минкультуры расширило черный список российских и иностранных культурных деятелей

Общество

Министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, имена еще 27 человек, сообщает УНИАН.

Соответствующий приказ глава Минкультуры Евген Нищук подписал 20 сентября по представлению Службы безопасности.

Так, в частности, в черный список попали американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал, российские певцы Надежда Бабкина и Стас Пьеха, режиссер Эмир Кустурица, актеры Станислав Говорухин, Алексей Панин и Евгений Гришковец и др.

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Напомним, в апреле министр  анонсировал, что специальная межведомственная комиссия пересмотрит списки запрещенных в Украине российских артистов. Он тогда объяснил, что есть артисты, имена которых необходимо из этого списка исключить, а есть такие, которых в него нужно внести, поскольку они "делают не просто ляпы, а действительно представляют опасность своими высказываниями и действиями".

Фото: Flickr.com / Gage Skidmore

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