Минкультуры расширило черный список российских и иностранных культурных деятелей

Напомним, в апреле министр анонсировал, что специальная межведомственная комиссия пересмотрит списки запрещенных в Украине российских артистов. Он тогда объяснил, что есть артисты, имена которых необходимо из этого списка исключить, а есть такие, которых в него нужно внести, поскольку они "делают не просто ляпы, а действительно представляют опасность своими высказываниями и действиями".

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