Минкульт может отозвать из проката сериал «Сваты». Кто следующим дополнит список?

"Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины» предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", – сообщает Минкульт.

Таким образом, становится понятно, что Госкино теперь имеет полное основание отозвать прокатное удостоверение на сериал. Дело за малым - собрать экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрации фильмов и вынести справедливый вердикт. Несмотря на протест одного из главных авторов сериала Владимира Зеленского и обращение его к властям с просьбой пересмотреть решение, с большой вероятностью «Сваты» на территории Украины уже скоро мы больше не увидим.

Напомним, Служба безопасности запретила въезд в Украину на три года российскому актеру Федору Добронравову. По данным СБУ, он не раз публично поддерживал аннексию Россией Крыма и незаконно посещал полуостров.

Ситуация с запретом складывается так, что не совсем ясны критерии отбора в список. Почему одни сериалы запрещаются, когда другие смело транслируют украинские телеканалы?

Например, детективный сериал на украинском НТН "Кулагин и партнер", с актером Леонидом Кулагиным в главной роли. В 2014-2015 годах Кулагин снимался в сериале «Саша добрый, Саша злой» в Балаклаве и Севастополе, о чем неоднократно упоминается в местной прессе. А на декабрь этого года у артиста запланированы спектакли в Севастополе.

Как быть с Кириллом Кяро и сериалом "Нюхач", который идет по телеканалу ICTV? Ведь известно, что актер также пересекал крымскую границу, не смотря на запрет украинских властей.

В мае 2017 года актер Дмитрий Дюжев обнажался перед крымскими зрителями в спектакле «Свободная любовь». Список можно дополнить Михаилом Полицеймако, Антоном Макарским, Александром Головиным и другими российскими актерами.

Подобный перечень можно продолжать довольно долго, причем данные взяты из открытых источников, а некоторые артисты настолько уверены в себе, что даже не пытаются скрыть факт приезда в Крым. Хочется в очередной раз напомнить, что правила для всех едины и во избежание хаоса следует все же придерживаться закона.