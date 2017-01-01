Мининформполитики создало команду по защите журналистов

В Министерстве информационной политики начала работать команда по защите журналистов. Как сообщает «Укринформ», об этом рассказал государственный секретарь ведомства Андрей Биденко во время круглого стола.

"Для нас чрезвычайно важно появление этой платформы (платформа Совета Европы по защите журналистов. - Ред.). И в министерстве была создана команда, которая работает в рамках этих вопросов. Мы максимум усилия прилагаем, чтобы не только писать ответы, но чтобы и контролировать то, как продвигается рассмотрение дел", - сказал он.

По словам Биденко, в таких вопросах очень часто отсутствует взаимопонимание с властью."Очень часто есть вопрос к власти, не только в Украине. Говорят, что нет действий. Нет понимания, как двигаться и что делать. А эта платформа станет хорошим инструментом именно решения этой проблемы", - добавил он.

Напомним, за первые два месяца 2017 года Институт массовой информации (ИМИ) зафиксировал 36 случаев нарушений свободы слова, которые произошли в 18 областях Украины.

Фото: Facebook Марины Соботюк