Мининформполитики предлагает заменить в вузах «журналистику» на «коммуникативистику»

Министерство информационной политики инициирует введение отрасли знаний «коммуникативистика» для осуществления подготовки в высших учебных заведениях. Как сообщают «Українськi Новини», об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров.

Изменения должны быть внесены в перечень отраслей знаний и специальностей. Так, вместо отрасли знаний «журналистика» будет введена отрасль «коммуникативистика», которая, уже в свою очередь, предполагает две специальности – «журналистика» и «медиакоммуникации».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, «коммуникативистика» – наука, которая исследует гуманитарные аспекты коммуникации, развития информационных систем и средств, а также характер, формы, результаты их воздействия на социум, занимается процессами человеческого общения, охватывает широкий круг вопросов, от разговора с глазу на глаз до СМИ.

Предметом исследования коммуникативистики являются проблемы журналистики, кинокритики, театра, бизнес-коммуникаций (например, политические стратегии компании, публичные выступления, влияние СМИ на выборах), а также радио, телевидения, производства фильмов, компьютерной коммуникации и новых медиа.

Мининформполитики считает, что реализация этого проекта будет способствовать подготовке квалифицированных кадров в сфере коммуникаций.

Фото: Kmu.gov.ua