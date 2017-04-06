Мининформполитики инициирует обязятельное страхование для журналистов

Министерство информационной политики (МИП) подготовит изменения в законодательство в части страхования, которые коснутся журналистов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Учитывая вопиющие для современного мира случаи безнаказанности и заботясь о безопасности журналистов, вскоре МИП инициирует изменения в законодательство в части страхования. Тему поднимем вместе с Советом Европы и Национальным союзом журналистов, медийщиками и страховщиками", - сказал глава ведомства Юрий Стець по случаю Всемирного дня свободы прессы. Через законодательное урегулирование обязательного страхованияминистерство хочет дать дополнительные гарантии для сотрудников СМИ.

По словам Стеця, дела журналистов Николая Семены и Романа Сущенко - примеры нарушения прав журналистов на профессию и свободу слова со стороны России."В этот день я призываю мировое сообщество обратить внимание на наших политических заключенных-журналистов. Без поддержки международных организаций, мнений лидеров европейских государств быстрого освобождения не достичь", - добавил он.

Вместе с тем министр просит журналистов осознавать ответственность перед обществом, соблюдать журналистские стандарты и придерживаться беспристрастности высказываний.

Напомним, на прошлой неделе Лефортовский районный суд Москвы продлил срок пребывания под стражей корреспондента информагентства «Укринформ» Романа Сущенко на два месяца - до 30 июня.