Мининформполитики хочет обязать СМИ раскрывать источники финансирования

Министерство информационной политики рассматривает возможность обязать СМИ раскрывать источники своего финансирования. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал замглавы ведомства Дмитрий Золотухин.

По его словам, министерство работает над дальнейшей реформой законодательства, касающегося медиа. "Как вы знаете, у нас уже принято законодательство, которое требует от медиа раскрывать своих владельцев. Мы сейчас обсуждаем вопрос, чтобы пойти в этом дальше, и подумать над созданием норм, которые будут мотивировать издание и медиа раскрывать не только владельцев, но и пути финансирования, то есть кто, как и каким образом финансирует процессы, которые происходят в медиа", - рассказал Золотухин.

Замминистра предположил, что такие меры позволят понять, например, откуда у СМИ реклама, за счет чего они выпускают газету и ежедневно раздают ее бесплатно, содержат ​большую редакцию и не имеют путей финансирования и т.д.

Фото: Radiosvoboda.org