Мининформполитики готовит список сайтов для закрытия

Министр информационной политики Юрий Стець поручил своему заместителю Дмитрию Золотухину составить список сайтов, которые необходимо закрыть в связи угрозой информационной безопасности Украины, сообщают «Українські Новини».

"В ближайшие две недели я хотел бы, чтобы он принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты", - сказал министр на пресс-конференции. Вкачестве примера был приведен сайт «Русская весна».

По словам Стеця, данный перечень будет обсуждаться в экспертном совете, а также с СБУ, после чегоМининформполитики будет искать механизм для закрытия этих сайтов."Есть одна проблема: ни в одном законе Украины не описан механизм, как на это реагировать", - пояснил он.

Глава ведомства предположил, что, скорее всего, закрытие сайтов будет осуществляться через суд. Также необходимо предусмотреть изменения в закон, чтобы была возможность более оперативно реагировать на сайты, угрожающие информбезопасности.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров разработать законопроект, который будет предусматривать блокирование интернет-сайтов по решению суда.

Фото: mip.gov.ua