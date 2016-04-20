ТЕЛЕКРИТИКА

Мыкола Вересень раскритиковал решение Нацсовета оштрафовать «Радио Вести»

Общество

Ведущий Мыкола Вересень раскритиковал членов Национального совета по вопросам ТВ и радиовещания, которые приняли решение оштрафовать «Радио Вести» за несоблюдение языковых квот.


В частности, во время сегодняшнего эфира радиоведущий поговорил о данном решении регулятора.

"Это к вопросу, когда журналисты (речь о Герасимьюк) вдруг становятся чиновниками, и забывают, что были журналистами. Именно она намекала, а иногда и прямо говорила, что здесь работают непрофессионалы. И этих профессионалов, безусловно, возглавляет Николай Вересень. 

Помню, были времена, когда мы были коллегами, но теперь мы чиновники. И теперь мы эти 0,78% - это же предательство. Даже слово "вата" более подходящее в данном случае. Господин Артеменко тоже журналист, не по коллежански, а по чиновничьи мы теперь себя ведем", - сказал Вересень. 

Напомним, что сегодня Национальный совет оштрафовал «Радио Вести» за несоблюдение языковых квот на ведение программ на государственном языке.



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