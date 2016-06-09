ТЕЛЕКРИТИКА

МИД России пожаловался Госдепу США на сайт «Миротворец»

Общество

Министерство иностранных дел России передало в Госдеп США ноту, касающуюся украинского сайта «Миротворец». Как пишут   «РИА Новости», об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, документ содержит характеристики сайта и требование отказать ему «в американской прописке», поскольку от него "пострадал не один журналист" из-за публикации персональных данных сотрудников СМИ, которые освещают события в Украине "вообще не так, как хотелось бы киевскому режиму".

Ответа от американцев МИД РФ пока не получил.

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По информации портала Domaintools, IP-адрес «Миротворец» с октября переместился из Канады в США.

Напомним, сайт «Миротворец», который СМИ связывают с народным депутатом Антоном Геращенко, был создан весной 2014 года. На нем публикуется список людей, которые, по мнению сайта, могли совершить преступления против национальной безопасности Украины.

В середине сентября 2017-го Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовало украинским властям провести расследование деятельности «Миротворца» и принять меры для удаления персональных данных с него.

Фото: ТК

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