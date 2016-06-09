МИД России пожаловался Госдепу США на сайт «Миротворец»

Министерство иностранных дел России передало в Госдеп США ноту, касающуюся украинского сайта «Миротворец». Как пишут «РИА Новости», об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, документ содержит характеристики сайта и требование отказать ему «в американской прописке», поскольку от него "пострадал не один журналист" из-за публикации персональных данных сотрудников СМИ, которые освещают события в Украине "вообще не так, как хотелось бы киевскому режиму".

Ответа от американцев МИД РФ пока не получил.