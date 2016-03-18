МИД Беларуси объяснил задержание Жадана недоразумением

В Министерстве иностранных дел Беларуси объяснили задержание писателя, поэта и сценариста Сергея Жадана недоразумением. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам писателя, уже на пути в Украину он узнал об отмене запрета на въезд в Беларуси. "Ко мне обратились представители МИД Беларуси и сказали, что это недоразумение, проблему решили", - сказал он.

Сейчас Жадан находится в Киеве, снова территорию Беларуси собирается посетить в мае - с концертом. Однако перед поездкой писатель планирует проверить, нет ли кого-нибудь из его музыкантов в списках правоохранительных органов этой страны.

Напомним, в субботу ночью Сергея Жадана задержали в Минске. По данным правоохранителей, ему с 2015 года запрещен въезд в Россию с формулировкой «за причастность к террористической деятельности». А поскольку Беларусь и Казахстан находятся в одной визовой зоне с РФ, в эти страны ему тоже въезд заказан.

Фото: Facebook Сергея Жадана