Международная и Европейская федерации журналистов поддержали «Радио Вести» в конфликте с Нацсоветом

Международная федерация журналистов (International Federation of Journalists) и Европейская федерация журналистов (European Federation of Journalists) считают, что «предполагаемые неопределенности» в отношении бенефициаров «Радио Вести» не являются основанием для отказа Нацсоветом по ТВ и радиовещанию в продлении лицензии радиостанции.

Их совместное заявление опубликовано на официальном сайте ЕФЖ.

"Это не первый инцидент между «Радио Вести» и Нацсоветом. Ранее регулятор отказался продлить лицензию на «Стильное радио», принадлежащее компании. Ей также дважды было отказано в просьбе о расширении охвата вещания «Радио Вести»", - отмечают организации.

Они также подчеркнули, что плюрализм СМИ и разнообразие медиаконтента имеют критически важное значение для функционирования демократического общества. "Международная и Европейская федерации журналистов напоминают украинским властям о том, что право на свободу выражения мнений является одним из основополагающих прав человека. Вмешательство государства в это право допускается только если это предусмотрено законом, преследует законную цель, является необходимым в демократическом обществе и соразмерно преследуемым законом целям", - говорится в заявлении.

Напомним, в конце 2016 года медиахолдинг «Вести Украина» сообщил, что Нацсовет не продлил лицензии «Радио Вести» в Киеве (истекает 13 февраля) и Харькове (истекает 19 февраля). Их срок истекает в феврале. По мнению холдинга, такие действия регулятора свидетельствуют о его предвзятом отношении к радиостанции.

По словам замглавы Нацсовета Ульяны Фещук, регулятор не доверяет информации о бенефициарах радиостанции, в связи с чем обратился в СБУ с просьбой проверить, является ли экс-министр доходов и сборов Александр Клименко конечным владельцем «Радио Вести».

Фото: vesti-ukr.com