Мертвый мальчик и карикатуры на бога: 10 обложек Charlie Hebdo

Charlie Hebdo славится тем, что для него нет запретных тем. Не обошли стороной карикатуристы издания и смерть сирийского мальчика Айлана Курди, чье тело вынесло на турецкий берег.

Так, на обложке журнала изображен мертвый ребенок, лежащий лицом на песке берега, и надпись: "Так близко к цели". Рядом расположена реклама ресторана быстрого питания со словами: "Два детских меню по цене одного".

В том же номере была опубликована еще одна карикатура на эту тему. На ней изображен Иисус, идущий по воде и мертвый мальчик, плавающий рядом с ним вниз головой с заглавием "Доказательство того, что Европа христианская", а рядом подпись: "Христиане ходят по воде, а мусульманские дети тонут".