Мертвый мальчик и карикатуры на бога: 10 обложек Charlie Hebdo

Два года назад на редакцию Charlie Hebdo напали террористы, которые решили отомстить за обложку журнала с карикатурой на пророка Мухаммеда.
Я — Шарли
Через неделю после расстрела редакции в продажу поступил новый номер еженедельника. Многие газетные киоски во Франции открылись раньше обычного, а французы выстраивались в очереди, чтобы купить журнал.
На обложке журнала была размещена очередная карикатура на пророка Мухаммеда. Пророк стоит в белых одеждах на зеленом фоне, по его щеке катится слеза, а в руках он держит табличку с надписью: "Я - Шарли" (с этим лозунгом люди по всему миру выходили на акции поддержки журнала). Выше на обложке еще одна надпись - "Все прощено".
Христиане ходят по воде, а мусульманские дети тонут
Charlie Hebdo славится тем, что для него нет запретных тем. Не обошли стороной карикатуристы издания и смерть сирийского мальчика Айлана Курди, чье тело вынесло на турецкий берег.
Так, на обложке журнала изображен мертвый ребенок, лежащий лицом на песке берега, и надпись: "Так близко к цели". Рядом расположена реклама ресторана быстрого питания со словами: "Два детских меню по цене одного".
В том же номере была опубликована еще одна карикатура на эту тему. На ней изображен Иисус, идущий по воде и мертвый мальчик, плавающий рядом с ним вниз головой с заглавием "Доказательство того, что Европа христианская", а рядом подпись: "Христиане ходят по воде, а мусульманские дети тонут".
У нас есть шампанское
13 ноября 2015 года в результате взрывов и стрельбы погибли 132 человека. Ответственность за теракты на себя взяло Исламское государство. Журнал Charlie Hebdo посвятил этому событию несколько карикатур и вышел с тематической обложкой.
На ней изображен молодой человек. Он пьет шампанское. Видно, как напиток выливается через раны на его теле. "У них есть оружие. Нам плевать. У нас есть шампанское", — написано на рисунке.
Бог — убийца
К первой годовщине расстрела редакции Charlie Hebdo, журнал вышел с обложкой, на которой изображен собирательный образ бога, ответственного за расстрел журналистов. Это бородатый мужчина в длинном, забрызганном кровью одеянии, в сандалиях и с автоматом Калашникова за спиной.
"Прошел год, убийца все еще на свободе", — написано на рисунке.
Номер вышел тиражом в один миллион экземпляров.
Я — Панама
Политикам достается от журнала порой больше и жестче, чем религиозным идолам.В апреле 2016 года журнал выпустил номер с карикатурой на разоблачение “панамских документов“. На карикатуре изображены богатые люди, которые держат в руках таблички с надписью “Je Suis Panama“ (Я - Панама). На одной из табличек также написано “Они не изменят наш образ жизни“.
Дешам - расист
В начале июня журнал посвятил целый номер Чемпионату Европы по футболу, который прошел во Франции.
На обложке изображен гроб, играющий в футбол с заголовком: "Дешам, расист!" (Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции по футболу). А ниже подпись: "Он не выбрал Мухаммеда Али на Евро-2016". Номер вышел после того, как 3 июня легендарный боксер Мухаммед Али скончался на 75-м году жизни.
На развороте Charlie Hebdo были изображены все сопутствующие мероприятию беды: мигранты, угроза терроризма, сильнейшее за последнее десятилетие наводнение в стране, а также забастовки профсоюзов.
Brexit: Наслаждайтесь
Летом в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Европейском Союзе. В голосовании приняли участие 72,1% граждан Великобритании. Большинство из них проголосовали "за" выход из ЕС.
Charlie Hebdo не упустил возможность нарисовать карикатуры на эту тему и вышел с соответствующей обложкой. На ней изображена королева Великобритании Елизавета II. Она показывает свои обнаженные ягодицы двум смотрящим на нее собакам. Этот жест сопровождается надписью: "Brexit: Наслаждайтесь". "Вы, возможно, больше никогда этого не увидите".
Убегающий Обама
Журнал также отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах президента США.
В частности, на обложке номера изображен Барак Обама. Он убегает от стреляющих в него полицейских. Очевидно, этим карикатуристы обыграли тему со скандалами в США, связанных с убийствами чернокожих граждан полицией.
Подпись к карикатуре гласит: "Обама. Новый гражданин, как другие".
Теракты в Берлине
В конце декабря журнал вышел с обложкой, посвященной терактам в Берлине, которые состоялись накануне.
На обложке журнала изображен пряничный домик. Из него высовываются многочисленные ружья. "Они не изменят наш образ жизни", – сказано в подписи к карикатуре.
Трамп и Путин
На обложке свежего новогоднего номера журнала изображены избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.
Из подарочных коробок торчат головы президентов, а подпись к карикатуре гласит: "Дерьмовый подарок, от которого хотелось бы избавиться".