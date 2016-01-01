Меркель защищает беженцев, а Путин благодарит солдат: новогодние поздравления мировых лидеров

Дежурное поздравление от Путина, Меркель защищает сирийских беженцев, Олланд предостерегает от риска роста национализма, а Трюдо поддержал трансгендерных людей.
Во время новогоднего поздравления Президент Украины Петр Порошенко заверил, что поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. "Легко еще не будет, но и худшее в экономике – позади", – сказал он.
«Телекритика» предлагает посмотреть, о чем говорили лидеры других государств во время поздравлений с новогодними праздниками.
Барак Обама, президент США
Барак Обама записал свое последнее новогоднее обращение в качестве президента США. В нем он вспомнил свои достижения как лидера американского государства и поразмышлял о том, чем займется в частной жизни.
По словам Обамы, после того как избранный президент Дональд Трамп займет свою должность 20 января, он примет на себя "еще более важную роль гражданина". Он также пообещал поддерживать политику, которая будет основываться на его наследии.
"Все мы заслужили шанс жить в наших мечтах", – сказал Обама.
Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель в своем ежегодном новогоднем обращении призвала немцев отказаться от "убийств, которые полны ненависти".
Несмотря на террористические атаки в Европе в 2016 году, Меркель высказалась в поддержку политики в отношении сирийских беженцев, которые ищут в Германии мира и убежища.
"Когда мы смотрим на разбомбленный Алеппо в Сирии, мы должны еще раз понять, насколько важно и правильно для нас помогать тем, кто нуждается в нашей защите, чтобы интегрироваться и найти здесь свой путь", – сказала она.
Также Меркель обратилась к террористам и назвала их убийцами, полными ненависти. "Вы не будете определять то, как нам жить", – заявила канцлер Германии.
Франсуа Олланд, президент Франции
Президент Франции Франсуа Олланд предостерег от рисков, связанных с ростом национализма накануне выборов его преемника весной 2017 года.
"Есть периоды в истории, когда все может кардинально измениться. Мы находимся в одном из них", – заявил Олланд.
По словам французского президента, решение британцев покинуть Евросоюз и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США – события, показавшие уязвимость демократии и свободы.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании
Тереза Мэй в своем новогоднем обращении постаралась успокоить тех, кто голосовал за то, чтобы Великобритания осталась в составе Европейского Союза.
Она признала, что июньский референдум расколол британское общество, и призвала к единству. Мэй подчеркнула, что она собирается работать над установлением отношений с ЕС, которые будут обеспечивать потребности каждого, а не только тех, кто поддержал Brexit.
"Мы все хотим видеть более сильную Великобританию", – сказала премьер-министр Соединенного королевства.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады
Премьер-министр Канады заявил, что главной задачей на 2017 год является "стоять против политики страха и разделения". Также он пообещал в новом году сосредоточиться на объединении людей.
Более того, помимо экономических достижений, он отметил, что права транcгендерных людей – это права человека, и они закреплены законодательством, которое гарантирует полную защиту от дискриминации по признаку гендерной идентичности.
Владимир Путин, президент России
Президент Российской Федерации ограничился общими словами о счастье и благополучии. Также, он вспомнил о гражданах, которые, "в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России", имея в виду российских солдат, которые воюют в украинском Донбассе и Сирии.
"Прошедший год был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну", – сказал Путин.
Си Цзиньпин, президент Китая
Президент Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что тяжелая работа и совместные усилия сделают Китай и весь мир еще лучше.
По его словам, 2016-й был необыкновенным годом для Китая, так как страна достигла прогресса во всех аспектах. Он также призвал международное сообщество объединить усилия для создания более мирного и процветающего мира.
Ким Чен Ын, руководитель КНДР
Ким Чен Ын в новогоднем обращении отметил, что развитие запрещенных ракет дальнего радиуса действия находится на завершающей стадии.
Ким также пригрозил увеличить военный потенциал своей страны, если США не прекратят военные игры с Южной Кореей.
Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий.
"Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров. В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны. Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан", – сказал он.
Анджей Дуда, президент Польши
Анджей Дуда отметил, что реформы, осуществленные в прошлом году, принесли или еще принесут ощутимые выгоды для польских семей. Также он добавил, что 2017-й станет годом модернизации польской армии.
Дуда отметил, что нет никаких сомнений в том, что стабильная, единая и солидарная Европа является важным интересом Польши.