Меркель защищает беженцев, а Путин благодарит солдат: новогодние поздравления мировых лидеров

Во время новогоднего поздравления Президент Украины Петр Порошенко заверил, что поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. "Легко еще не будет, но и худшее в экономике – позади", – сказал он.

«Телекритика» предлагает посмотреть, о чем говорили лидеры других государств во время поздравлений с новогодними праздниками.