Медики спасли зрение пострадавшему в Авдеевке британскому фотографу

Об этом сообщает ТСН.

Операция длилась более четырех часов. Левый глаз пришлось буквально собирать заново. Ведь полусантиметровый кусок пластика просто разорвал его. Из правого глаза также достали многочисленные осколки.

"Хрусталик был полностью разбит. Был перемешан со стекловидным телом в глазу. Пришлось все это убрать. Там же оказалось большое инородное тело, размером около пяти миллиметров Фактически отслоило сетчатку. Нам пришлось уложить сетчатку и подшить искусственный хрусталик вокруг глаза", - рассказал руководитель областной офтальмологической больницы Валерий Сердюк.



Напомним, что 2 февраля,в результате обстрела боевиками Авдеевки (Донецкая область) пострадал британский фотограф Кристофер Нунн. В тот вечер снаряд разнес квартиру в многоэтажке, где находился фотограф. Хозяйка квартиры именно в это время на кухне делала чай британскому журналисту. Женщина погибла. Фотографа сразу госпитализировали в Днепр - в больницу Мечникова.

Фото: Еxaminer