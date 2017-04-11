«Медиазона» подала в суд на МИД России

Российский общественно-политический ресурс правозащитников и независимых журналистов «Медиазона» пожаловался в суд на Министерство иностранных дел РФ из-за бездействия, сообщает РБК.

Согласно иску, поданному в Пресненский суд Москвы, ведомство не ответило на запрос издания о контактах сотрудников дипмиссий с сотрудниками избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Так, в начале марта редакция «Медиазоны» обратилась к директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой с просьбой предоставить информацию о возможной встрече посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка и сенатора США от Аризоны Джеффа Сешнса, который сейчас занимает пост генерального прокурора страны.

По данным The Washington Post, Сешнс дважды встречался с Кисляком до вступления в должность и затем скрыл эту информацию, заявив, что не имел никаких контактов с представителями России. Одна из встреч произошла в разгар «российской хакерской кампании», призванной повлиять на предвыборную гонку.

Издание попросило Захарову подтвердить или опровергнуть факт этих встреч, а также рассказать, какие вопросы обсуждались во время встреч, в каком качестве выступал Сешнс — сенатора и члена комитета по делам вооруженных сил или представителя команды Трампа. Журналисты также интересовались, встречался ли Кисляк с советником американского президента Джаредом Кушнером и с кем из российских граждан контактировал начальник кампании Трампа Пол Манафорт, а также были контакты у представителей дипкорпуса РФ с какими-либо иными гражданами США, входившими в избирательные штабы Трампа.

Фото: «Телекритика»