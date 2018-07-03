ТЕЛЕКРИТИКА

Матч «Колумбия – Англия» испортил вечер актерам мюзикла «Титаник»

Общество

Один из актеров адресовал гневный твит зрителям, которые сидели в первом ряду и вместо спектакля смотрели матч 1/8 финала Чемпионата мира.


На The Guardian вышла колонка британского актера Майкла Симкинса («V значит вендетта»), посвященная театральному этикету.

«Какие бы мысли ни занимали пассажиров и команду "Титаника", которые ждали спасателей после того, как их судно натолкнулось на айсберг в ту жуткую апрельскую ночь 1912 года, результаты футбольных матчей вряд ли были на первом месте, – пишет Симкинс. – Но именно такая судьба ждала актеров мюзикла "Титаник" в Королевском театре Ноттингема, которым во вторник вечером пришлось мужественно завершать представление под звучащие с первых рядов "у-у-у" и "а-а-а". Очевидно, два зрителя решили отвлечься от шоу в пользу финала матча "Колумбия – Англия", который они смотрели на мобильных в то время, когда на сцене опускались спасательные шлюпки».

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Актер Найал Шихи написал в своем Твиттере: «Обращаюсь к двум женщинам в первом ряду, которые не только следили за серией пенальти на телефоне, но еще и сопровождали каждый гол восклицанием "yesss". Вы – самые невежественные зрители из всех, перед кем я имел несчастье выступать».

Он добавил в адрес одной из зрительниц: «И когда один из актеров жестом попросил вас убрать телефон, вы улыбнулись, показали палец вверх и ответили: "Знаю, наши выиграли!" и дали всем понять, что вы глупейшая женщина на планете. Пожалуйста, воздержитесь от дальнейшего посещения театральных постановок».

Впрочем, его коллега Симкинс призывает отнестись к таким инцидентам с пониманием. По его словам, легендарный голливудский актер Ричард Бертон в свое время просил работников сцены шепотом передавать ему счет игры, даже если он в этот момент произносил монолог Гамлета.

А следующий матч чемпионата с участием Англии пройдет уже завтра – команда сразится со сборной Швеции. Редакция «Телекритики» проверила: в этот день в театре «Феникс» дают знаменитый мюзикл «Чикаго». Будем надеяться, что актеры в образах гангстеров смогут держать себя в руках и не расправиться на месте с очередными футбольными фанатами, по недоразумению оказавшимися в театре.

Напомним, что создатель знаменитого персонажа комиксов Дэдпула Роб Лайфелд сегодня признался, как обидел Рассела Кроу своим предложением «пройти пробы» на роль Кейбла.

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