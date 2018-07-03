Матч «Колумбия – Англия» испортил вечер актерам мюзикла «Титаник»

Он добавил в адрес одной из зрительниц: «И когда один из актеров жестом попросил вас убрать телефон, вы улыбнулись, показали палец вверх и ответили: "Знаю, наши выиграли!" и дали всем понять, что вы глупейшая женщина на планете. Пожалуйста, воздержитесь от дальнейшего посещения театральных постановок».

Впрочем, его коллега Симкинс призывает отнестись к таким инцидентам с пониманием. По его словам, легендарный голливудский актер Ричард Бертон в свое время просил работников сцены шепотом передавать ему счет игры, даже если он в этот момент произносил монолог Гамлета.

А следующий матч чемпионата с участием Англии пройдет уже завтра – команда сразится со сборной Швеции. Редакция «Телекритики» проверила: в этот день в театре «Феникс» дают знаменитый мюзикл «Чикаго». Будем надеяться, что актеры в образах гангстеров смогут держать себя в руках и не расправиться на месте с очередными футбольными фанатами, по недоразумению оказавшимися в театре.

Напомним, что создатель знаменитого персонажа комиксов Дэдпула Роб Лайфелд сегодня признался, как обидел Рассела Кроу своим предложением «пройти пробы» на роль Кейбла.