Матч «Колумбия – Англия» испортил вечер актерам мюзикла «Титаник»

Один из актеров адресовал гневный твит зрителям, которые сидели в первом ряду и вместо спектакля смотрели матч 1/8 финала Чемпионата мира.
На The Guardian вышла колонка британского актера Майкла Симкинса («V значит вендетта»), посвященная театральному этикету.
«Какие бы мысли ни занимали пассажиров и команду "Титаника", которые ждали спасателей после того, как их судно натолкнулось на айсберг в ту жуткую апрельскую ночь 1912 года, результаты футбольных матчей вряд ли были на первом месте, – пишет Симкинс. – Но именно такая судьба ждала актеров мюзикла "Титаник" в Королевском театре Ноттингема, которым во вторник вечером пришлось мужественно завершать представление под звучащие с первых рядов "у-у-у" и "а-а-а". Очевидно, два зрителя решили отвлечься от шоу в пользу финала матча "Колумбия – Англия", который они смотрели на мобильных в то время, когда на сцене опускались спасательные шлюпки».
Актер Найал Шихи написал в своем Твиттере: «Обращаюсь к двум женщинам в первом ряду, которые не только следили за серией пенальти на телефоне, но еще и сопровождали каждый гол восклицанием "yesss". Вы – самые невежественные зрители из всех, перед кем я имел несчастье выступать».
To the two women in the front row tonight who not only followed the penalty shootout on their phone, but also said “yesss” on each goal scored, you are the most ignorant audience members I have ever had the misfortune to perform in front of.— Niall Sheehy (@niallsheehy) July 3, 2018
Он добавил в адрес одной из зрительниц: «И когда один из актеров жестом попросил вас убрать телефон, вы улыбнулись, показали палец вверх и ответили: "Знаю, наши выиграли!" и дали всем понять, что вы глупейшая женщина на планете. Пожалуйста, воздержитесь от дальнейшего посещения театральных постановок».
Впрочем, его коллега Симкинс призывает отнестись к таким инцидентам с пониманием. По его словам, легендарный голливудский актер Ричард Бертон в свое время просил работников сцены шепотом передавать ему счет игры, даже если он в этот момент произносил монолог Гамлета.
А следующий матч чемпионата с участием Англии пройдет уже завтра – команда сразится со сборной Швеции. Редакция «Телекритики» проверила: в этот день в театре «Феникс» дают знаменитый мюзикл «Чикаго». Будем надеяться, что актеры в образах гангстеров смогут держать себя в руках и не расправиться на месте с очередными футбольными фанатами, по недоразумению оказавшимися в театре.
Напомним, что создатель знаменитого персонажа комиксов Дэдпула Роб Лайфелд сегодня признался, как обидел Рассела Кроу своим предложением «пройти пробы» на роль Кейбла.