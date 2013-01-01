ТЕЛЕКРИТИКА

Манафорт несколько раз тайно встречался с Ассанжем

Общество

Через несколько недель после одной из встреч сайт WikiLeaks опубликовал электронные письма демократов, похищенные российской разведкой.


Бывший глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт проводил тайные переговоры с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в помещении посольства Эквадора в Лондоне. Это происходило примерно в то время, когда он присоединился к кампании нынешнего президента.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что Манафорт встречался с Ассанжем в 2013 и 2015 годах, а также весной 2016 года – в период, когда он стал ключевой фигурой в команде Трампа.

Для чего Манафорт встречался с Ассанжем и что они обсуждали, не известно. Последней встречей, впрочем, может заинтересоваться спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вероятный сговор команды Трампа с россиянами, пишет издание.

Хорошо информированный источник рассказал изданию, что Манафорт встретился с Ассанжем примерно в марте 2016 года. А через несколько недель сайт WikiLeaks опубликовал электронные письма демократов, похищенные российской разведкой.

Манафорт отрицает причастность ко взлому электронной почты и говорит, что обвинения на 100% не соответствуют действительности.

Примечательно, что окружение Джулиана Ассанжа «ответило» новостью о судьбе его кошке. Ассанжу пришлось отказаться от своего кота, составлявшего ему компанию в убежище, из-за требований посольства Эквадора. Об этом написала редактор сайта Justice for Assange Ханна Йонассон на своей странице в Twitter. В середине октября дипломаты из посольства Эквадора составили для Ассанжа специальный регламент поведения. В частности, посольство обязало Ассанжа самого кормить своего любимца и убирать за ним лоток. В случае нарушения сотрудники посольства угрожали поместить животное в приют.

Официально окружение Ассанжа спустя сутки так и не прокомментировало публикацию The Guardian.

Фото: Getty

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