Маленькие украинцы могут позвонить Деду Морозу

Украинская компания EVE.calls, занимающаяся разработкой телефонного голосового бота для бизнеса, запустила новогоднюю линию для детей – они могут позвонить Деду Морозу.
По-украински он общается по номеру +38 (044) 364 60 71, по-русски – по +38 (044) 364 60 70. Тарифицируются звонки по ценам оператора.
"Мы целую неделю создавали максимально умного по словарному запасу робота. Дети могут позвонить по одному из номеров, Дед Мороз спросит их, как их зовут, как они вели себя в течение года и что они хотят загадать на Новый Год. А для наших клиентов/инвесторов/программистов, которые следят за нами, – демонстрация возможностей технологии", – рассказал изданию AIN.UA основатель компании Алексей Скрипка.
В планах EVE.calls – предоставить возможность для родителей получить на сайте запись разговора ребенка с Дедом Морозом, сделать из сервиса «калейдоскоп» желаний детей, чтобы родители могли смотреть, как с возрастом эти желания меняются, а также интеграция с торговыми сетями, для «реализации желаний». Пока что компания на проекте не зарабатывает.
С момента запуска – 25 декабря – Деду Морозу позвонило уже 480 тыс. пользователей. По словам разработчиков, из-за того, что линии днем перегружены, часть звонков может отбиваться.