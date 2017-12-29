Маленькие украинцы могут позвонить Деду Морозу

В планах EVE.calls – предоставить возможность для родителей получить на сайте запись разговора ребенка с Дедом Морозом, сделать из сервиса «калейдоскоп» желаний детей, чтобы родители могли смотреть, как с возрастом эти желания меняются, а также интеграция с торговыми сетями, для «реализации желаний». Пока что компания на проекте не зарабатывает.

С момента запуска – 25 декабря – Деду Морозу позвонило уже 480 тыс. пользователей. По словам разработчиков, из-за того, что линии днем перегружены, часть звонков может отбиваться.

Фото: Flickr.com / Matti Mattila