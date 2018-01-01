Максим Опанасенко — о том, почему с журналистскими расследованиями все плохо

Что не так с жанром журналистских расследований в Украине, как исправить текущую ситуацию и почему люди — лучшие помощники расследователей.

Максим Опанасенко — один из ведущих журналистов-расследователей проекта «Слідство.Інфо». В этом году, помимо своей работы, он начнет преподавать курс журналистских расследований в Киево-Могилянской академии. В интервью «Телекритике» он рассказал о том, что такое работа журналиста-расследователя, к чему он должен быть готов во время съемок и почему журналисты не должны требовать наказания для фигурантов своих расследований.

О журналистских расследованиях в Украине

Фото тут и далее: Ната Боровик

Жанр журналистских расследований в Украине находится в упадке. Хотя он сейчас модный и все становятся расследователями, но это приводит не к улучшению качества, а к увеличению количества. Качество — ужасное. Я это могу говорить, в том числе, и о себе. Все последние два года зациклились на домах, имениях, автомобилях и т.д. Это очень плохо, ведь расследования это не только: «Вот человек украл, вот его дом — смотрите и возмущайтесь». На самом деле, очень много сфер вообще никто не трогает — например, медицину, образование, практически вся социальная сфера. Иногда появляется что-то хорошее, но оно или поверхностное или на нем читается, что это заказной материал: одна клиника наняла журналистов сделать расследование о другой.

«Все последние два года зациклились на домах, имениях и автомобилях»

У нас сейчас переходной этап, который нужно пережить. Количество журналистов-расследователей станет меньше. Останутся только те, кто действительно хочет этим заниматься, они будут совершенствоваться. Сейчас журналистские расследования очень модный жанр. Плюс бытует мнение, что это еще и дает возможность заработать много денег. У меня на тренингах часто первым вопросом спрашивают: «А сколько вы зарабатываете? Говорят, что очень крутые зарплаты». Это становится одним из факторов, почему все хотят заниматься расследованиями. Развею миф — это не очень прибыльно.



О подкупах журналистов

Предложения подкупить журналиста появляются не часто, но такое бывает. Причем, предлагают не деньги, а условные ништяки. Например, поехать отдохнуть в хорошую страну. Говорят: «Зачем тебе это все? Ты уже столько поездил по моим имениям, ты же устал, не хочешь отдохнуть пару недель?». Один раз предложили сменить марку автомобиля на более престижную. Денег напрямую не предлагают.

«Потом они очень обижаются, когда выходит материал»

Чаще всего фигуранты предлагают встретиться и уговорить не расследовать тему бесплатно. Рассказать о том, какой он несчастный, как он все честно делает, какой он классный мужик и что это все злые языки, а я ведусь на информационные поводы и пытаюсь его клеймить, а он вот сейчас пытается меня угостить кофе. Потом они очень обижаются, когда выходит материал.

Что изменилось в жанре после революции

Стало значительно тяжелее работать. До революции было единение журналистов. Не было различных медиасрачей. Также было четко понятно, кто, условно говоря, друг, а кто враг. Есть правящая партия с президентом и премьером во главе, они принимают непопулярные и коррупционные решения, поэтому мы пытаемся показать, как эти люди воруют и какие решения они принимают. После революции очень многие политики, о которых мы делали расследования ранее, надели вышиванки, назвались патриотами, несколько раз съездили к восточным границам и начинают рассказывать, что они волонтеры, воевавшие и считают, что это все должно объяснить их воровство. А мы больше не имеем права заниматься ими, потому что они «поднимали страну и стояли на Майдане, помогали стране в тяжелое время». Вот поэтому стало значительно тяжелее.

«Власть стала более закрытой»

Плюс появилась группа людей-ботов, которые целенаправленно регулярно клеймят одних и тех же журналистов в социальных сетях. Это тоже сильно демотивирует и усложняет работу. Когда ты снимаешь пятый или шестой сюжет, а тебе в комментариях пишут, что ты проплачен, куплен Григоришиным, Ахметовым или Коломойским. У меня были такие ситуации, когда ты делаешь материал про Левочкина, сразу пишут, что меня проплатил Коломойский, а когда делаешь о Коломойском, то люди говорят, что ты проплачен Левочкиным. Если говорить об отношении власти, то она стала более закрытой. Получить информацию о Нацгвардии, СБУ, МВД, Министерстве обороны стало практически нереально. На любой твой вопрос или запрос, ответят, что там либо стоит гриф «Секретно», либо это связано с АТО, поэтому информацию раскрывать нельзя, либо вообще говорят: «У нас есть внутреннее распоряжение не предоставлять эту информацию». Люди плюют на закон даже на начальном этапе.



Как изменить сложившуюся ситуацию

Нужно абстрагироваться. Может быть, правы те люди, которые говорили, что нужно считать все эти декларации нулевым порогом: «Черт с ними, они все это украли уже и купили недвижимость». Идем дальше и начинаем смотреть шире, а не только на президента, премьера и Верховную Раду, но и на местных чиновников

«Открытие реестров — главное достижение журналистов после революции»

На самом деле, даже в Киевской области, царит настоящий феодализм. Во главе стоит князь, который расставляет своих людей, делает невероятные схемы, придумывает круче процесс собственного обогащения, чем люди на самом верху государства. Плюс нужно больше общаться с людьми и не только в Facebook. Они могут рассказать значительно круче о тех проблемах, которые существуют — это и медицина, и образование. Там творится ужасное — начиная с родов и заканчивая похоронами. Клейма негде ставить на людях, которые все это крышуют.

О том, как в расследованиях помогают открытые реестры

В последние годы открылось огромное количество различных реестров. Для журналистов это самое большое достижение революции. Несколькими кликами можно залезть в реестр недвижимости и посмотреть, сколько квартир, домов и земли записано на конкретного человека. Посмотреть, на какой машине он ездит и за сколько он ее купил. Можно залезть в электронную декларацию и посмотреть, сколько у него денег, картин, машин, женщин и т.д. С одной стороны, это очень облегчает работу, но с другой — это сильно подняло конкуренцию. Если раньше рассеивались по разным темам, то теперь все сконцентрировались на реестрах и декларациях. Тут уже кто первый увидел, то и забил за собой тему. Помимо того, что реестры — это круто, они сделали профессию более попсовой. 90% расследований, которые выходят на ТВ, очень похожи — чиновник, деньги, дом, машина, он убегает или пытается солгать.

Из чего состоит день журналиста-расследователя

В первую очередь, я пью кофе. На самом деле, все скучнее и прозаичнее, чем кажется. Около 70% времени ты просто сидишь около компьютера. Если у тебя нет темы, то пытаешься через всевозможные реестры хоть за что-то зацепиться — несостыковки, незаконные решения и т.д. В половине случаев ты потом понимаешь, что темы из этого не получится. Находишь очень много мелких штучек, которые не можешь использовать для съемок, но, к счастью, есть соцсети и можно там это опубликовать. Но это все равно тоже нужно доказывать. Грубо говоря, о покупке какого-то очередного дома Олегом Ляшко, нужно, как минимум, взять комментарий у пресс-службы. Даже если постишь это в Facebook. Я стараюсь так делать, ведь если это окажется неправдой, будет некрасиво.

«Особенность наших расследований — показать 50 документов и выделить желтеньким главное»

Если тема есть, то ты опять же сидишь в реестры и пытаешься ее доказать. Этим мы очень сильно отличаемся от западных расследователей, которые больше внимания уделяют истории, о которой рассказывают, чем фактажу. Особенность наших расследований — показать 50 документов и выделить желтеньким главное. Это считается нормальным, хотя зрителей такого не смотрит. Ему нужно рассказать, кто виноват, в чем проблема и как это решить. Нужна история, нужны живые люди. У нас же это документы, скрытые съемки, бегающие чиновники и уезжающие машины. Потом приходит время съемок. Это самый интересный этап, о котором не пишут в книжках и не рассказывают на лекциях в университете. Тем более, что сейчас есть возможность полетать дроном, поснимать action-камерой, поплавать с ней и коммуникация в Facebook тоже очень помогает. У меня недавно была проблема. Нужно было выследить фигуранта у его дома, а он живет в закрытом жилом комплексе. Попасть туда просто так нельзя. Я написал пост, где попросил рассказать, что делать в таком случае. Нашелся человек, который живет в этом жилом комплексе, он сначала узнал, что я хочу, посмотрел несколько моих сюжетов и дал добро провести нас туда. Мы встретились, он завел нас и мы все сняли. Соцсети очень помогают и это снова упирается в людей. Люди — самые лучшие помощники в работе расследователя.

Сколько длятся расследования

Время проведения расследования зависит от моего уровня азартности и сложности темы. Это может занимать от двух недель до четырех месяцев, в среднем это три недели-месяц. Самая длинная моя съемка длилась четыре месяца, она же моя и любимая. Это был сюжет про дом Юрия Косюка (владелец «Мироновского хлебопродукта») в заповедной зоне в Хотове. Там труднее всего было доказать, что данный участок земли действительно был когда-то заповедной зоной и его незаконно отпустили, чтобы Косюк смог там построиться. Была несколько месячная переписка с различными сельскими советами. Здесь у меня получилось все.

«Самая странная история случилась со мной и оператором весной этого года, когда в нас стреляли во время съемки»

Я в первый и последний раз был полностью доволен фактажом, который собрал. Спустя две недели ударов головой об стену, удалось получить комментарий самого Косюка, а это очень сложное дело, многие журналисты не могут этого добиться. Также это привело к результату. Я не говорю о правоохранительных органах, а о том, что спустя два года теперь любая тема о Косюке иллюстрируется съемками этого дома. Как минимум, мне приятно, что это видео продолжает жить через два года, хотя обычно расследования умирает через неделю-две.

Что может случиться во время съемок

Самая странная история случилась со мной и оператором весной этого года. Мы пытались поднять коптер над строящимся новым особняком Рината Ахметова и в нас начали стрелять. Она глупая по той причине, что выстрелы были с другой стороны. Я подозреваю, что это просто кто-то из охраны или жильцов соседних домов, увидел коптер и решил припугнуть, дабы больше здесь никто не летал. Но это дичь, так не может быть. Они, к счастью, не попали, ведь мы быстро уехали, но если бы они ранили меня или оператора, то это было бы совсем из ряда вон выходящее.

«Журналист должен информировать, а не требовать наказания для фигурантов расследования»

Один из руководителей «Громадського» Екатерина Горчинская обратилась в тот же день в полицию, они меня вызвонили, взяли на следующее утро на место события. Была целая следственная группа и они меня жестко стебали: — Может, ты все это придумал? — Да нет, у меня есть свидетели — таксист и оператор. — Ну подумай, может ты это придумал. — Нет. — Ладно, тогда придется ехать. Спрашивают, сколько метров мы прошли до места съемки. А я не знаю, мы просто несли коптер. Начали считать количество метров и потратили на это час. В конце дня они меня поблагодарили и сказали, что будут продолжать разбираться. Все, это ничем не закончилось. Когда мы снимали про Харьковский участок леса приватизированный свеже созданной фирмой жены Авакова, мы зашли в этот лес, там нет никаких табличек и забора. Из ниоткуда появились люди в форме охраны, обступили нас, взяли под руки, молча начали нас тащить обратно. Мы кричали, угрожали вызвать «102», но они все равно молча вынесли нас за пределы леса, поставили, сказали «Вход запрещен» и отправили нас восвояси. Такие ситуации часто бывают.

Чем должно закончиться журналистское расследование

Тут нужно опираться от основной задачи журналистики — информировать. Чем больше людей об этом узнают, тем лучше. Это единственный результат. Посадки — это дело прокуроров и следователей. Журналист не должен этим заниматься. У нас сейчас искривленное понятие о работе журналистов. Многие люди в Facebook пишут: «Вот сняли вы этот материалы и что?». Мы проинформировали и все. Если я начну митинговать с требованием предать внимание этой теме, то стану общественным активистом, ведь приму конкретную сторону. Нужно максимально распространять информацию, но только при условии, что она правдивая.

О преподавательской работе

Мне в Facebook написал президент Киево-Могилянской академии с предложением попробовать себя в роли преподавателя в Могилянской школе журналистики. Мне подходит эта школа, ведь тут не нужно читать много учебников и зубрить теорию. Здесь можно делиться своим опытом, разговаривать со студентами, показывать им классные примеры, работать с реестрами, базами данных и простыми словами объяснять, как это работает и зачем вообще этим заниматься. Сергей Квит сказал, что у меня «зеленый билет» и я сам могу написать любой курс, вписать все, что считаю нужным, приглашать любых людей, которые поделятся опытом.

«Это будет не образовательный курс, а цикл мини-тренингов»