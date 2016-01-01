Майкл Щур вернется в эфир со своим новым шоу 22 января

Об этом «Телекритике» сообщил Роман Винтонив (он же Майкл Щур), ведущий и автор программы.

Свое трехнедельное отсутствие он объяснил каникулами и отдыхом.

"Мы не вкладываем в это серьезную аналитику. Если вы будете нам верить, в какой-то момент вы можете сами себя серьезно обмануть, потому что мы скажем какую-то бздуру, а вы в это поверите", - так говорит о своей программе сам Винтонив.

Больше подробностей о шоу можно прочитать здесь.

Фото: Перший Національний