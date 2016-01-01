Майкл Щур вернется в эфир со своим новым шоу 22 января

Юмористически-аналитическое шоу о новостях «#@)₴?$0», которое транслируется на каналах «UA:Перший» и «24», вернется в эфир 22 января.
Об этом «Телекритике» сообщил Роман Винтонив (он же Майкл Щур), ведущий и автор программы.
Свое трехнедельное отсутствие он объяснил каникулами и отдыхом.
"Мы не вкладываем в это серьезную аналитику. Если вы будете нам верить, в какой-то момент вы можете сами себя серьезно обмануть, потому что мы скажем какую-то бздуру, а вы в это поверите", - так говорит о своей программе сам Винтонив.
Больше подробностей о шоу можно прочитать здесь.
Фото: Перший Національний