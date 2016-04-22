М1 требует от ГПУ, СБУ и МВД наказать заказчиков нападений на каналы

Коллектив компании «Теледин» (музыкальные каналы М1 и М2) обратился к генпрокурору Юрию Луценко, главам СБУ и МВД Василию Грицаку и Арсену Авакову относительно двух попыток поджога студии каналов М1 и М2.

В их словам, эти попытки, которые были совершены 27 января и 10 февраля,свидетельствуют о полном отсутствии страха наказания и чувстве вседозволенности.

"Музыкальные каналы стоят в стороне от политики, поэтому мы воспринимаем случаи нападений на нашу студию как грязное нарушение всех цивилизационных норм. Возникает вопрос: на кого работают организаторы этих нападений и поджогов? Кто осуществляет террор в столице Украины?Вчера - шины, сегодня - фейерверки, направленные в окна здания, а завтра? Шара? Гранаты?", - говорится в обращении.

Коллектив компании призывает правоохранителей отреагировать на эти факты и "доказать обществу, что силовые структуры являются силовыми структурами, и они способны защитить граждан, защитить журналистов, защитить человеческие ценности". "Все известные случаи нападений на телеканалы сопровождались съемками участников, и все они находятся на YouTube, так что путь к организаторам всех этих печальных событий в нынешнюю цифровую эпоху - очень короткий, если вы - профессионалы. Профессионализм силовых структур - единственное, что можно противопоставить дерзости отбросов", - говорят на телеканалах.

Сотрудники М1 и М2 требуют от правоохранителей найти и наказать не только исполнителей, но и заказчиков этих действий. "Надеемся, правоохранительные органы Украины способны прекратить насилие в отношении телеканалов, и попытка поджога студии М1 и М2 10 февраля станет последним случаем препятствования работе работников СМИ", - отмечают они.

Напомним, 27 января неизвестные в знак протеста жгли шины под зданием, в котором находятся офисы музыкальных телеканалов М1 и М2. По их мнению, М1 "отравляет сознание украинцев пропагандой оккупанта, запуская в эфир москальских исполнителей".

Ранее осуществлялись нападения на канал «Украина», «Интер».