Луценко заявил об отсутствии зацепок в деле Шеремета

Значимых зацепок в деле о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета у следствия все еще нет. Как сообщает «Украинская правда», об этомна брифинге рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"По делу Шеремета мы работаем, ГПУ осуществляет только процессуальное руководство, а следственная группа МВД осуществляет масштабный сбор информации. Но кроме сбора информации нужна еще и оперативная удача. Как только мы найдем хоть элементарную зацепку, она приведет к раскрытию. Пока следствие тяжело работает", – отметил он.

Ранее советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщал, что у следствия нет подозреваемых, которых можно было бы с уверенностью судить.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он направлялся на работу. В сентябре 2017-го ООН выразила обеспокоенность тем, что украинские правоохранители до сих пор не расследовали убийство журналиста.

Фото: Facebook Юрия Луценко