Луценко отказался от эфира на «Радио Свобода», но Седлецкая требует ответа

Главный редактор программы расследований «Схемы» Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook сообщила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко отказался от публичных комментариев по делу о предоставлении доступа к личным данным журналистки.

«Генпрокурора больше устраивает закрытый кулуарный формат "без камер и диктофонов", как написала мне его пресс-секретарь Лариса Сарган. Нас – нет. Это – не личный вопрос Натальи Седлецкой, поэтому никаких закрытых встреч быть не должно. Это – вопрос того, какие методы использует следствие по резонансному делу, о том, какая доказательная база собрана в этом деле. И о том, какие методы силовики применяют против независимых журналистов», – написала Наталья.