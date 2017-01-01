Луценко отказался от эфира на «Радио Свобода», но Седлецкая требует ответа

На предложение телеведущей выступить в эфире «Радио Свобода» и объяснить решение Генпрокуратуры, против которого выступили коллеги Натальи Седлецкой и Комитет по защите журналистов, генеральный прокурор ответил отказом через своего пресс-секретаря.
Главный редактор программы расследований «Схемы» Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook сообщила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко отказался от публичных комментариев по делу о предоставлении доступа к личным данным журналистки.
«Генпрокурора больше устраивает закрытый кулуарный формат "без камер и диктофонов", как написала мне его пресс-секретарь Лариса Сарган. Нас – нет. Это – не личный вопрос Натальи Седлецкой, поэтому никаких закрытых встреч быть не должно. Это – вопрос того, какие методы использует следствие по резонансному делу, о том, какая доказательная база собрана в этом деле. И о том, какие методы силовики применяют против независимых журналистов», – написала Наталья.
Далее журналистка представила публике список вопросов, на которые, по ее мнению, общество имеет право получить ответы непосредственно из уст генпрокурора.
В частности такие: почему следователь получил доступ к данным с телефона за 17 месяцев только журналистки Натальи Седлецкой? чем генпрокурор Украины может оправдать столь чрезмерное вмешательство в жизнь и работу журналиста, как доступ к конфиденциальным данным в течение 17 месяцев? получил ли следователь доступ ко всем данным, о которых просил суд?
Ранее коллеги Натальи и представители общественных организаций подписали заявление, в котором призвали ГПУ отказаться от получения информации, хранящейся на мобильном телефоне Седлецкой. Комитет по защите журналистов (CPJ) также осудил решение украинского суда о предоставлении Генеральной прокуратуре доступа к телефону репортера «Схем».
Напомним, Наталья Седлецкая проходит одним из свидетелей по делу о возможном разглашении государственной тайны директором НАБУ Артемом Сытником. В мае 2017-го Сытник якобы дал неофициальное интервью ряду украинских журналистов, раскрыв обстоятельства и подробности досудебного расследования нескольких резонансных уголовных производств.
Фото: Facebook