Ловушка патриотизма: три вопроса о будущем украинских медиа

Наталия Курдюкова, «Накипело» (Харьков)

Это приятная ловушка, когда ты сам себе создаешь мир – банишь тех, кого ты не хочешь читать, кто тебя критикует, при этом добавляешь в друзья тех, кто тебе однозначно интересен, и по сути живешь в мыльном пузыре. Когда ты случайно из него вываливаешься, понимаешь, что мир немного другой. Медиа независимое, соблюдающее журналистские стандарты – это попытка на квадрокоптере подняться над лесом и посмотреть на все со стороны.

Юлия Манукян, «Соус» (Херсон)

Художник хочет, чтобы профессионал, критик его оценил. Ему совершенно недостаточно будет, если даже всего его друзья и поклонники напишут о нем, поставят «лайки» в Facebook и так далее. Художник может не прочитать текст, но он всегда будет его ждать. Арт-критики – это оценщики, которые к этому готовились и могут дать ту или иную оценку произведению искусства. Художник – заказчик, который всегда будет ждать именно профессиональной оценки.

Юрий Божич, журналист-фрилансер

Есть два аргумента. Первый принадлежит Барри Шварцу: «Чем больше выбор – тем меньше выбор». То есть, чем больше у нас СМИ, тем меньше выбора мы получаем. И в результате, если говорить о политических медиа, то мы получаем очень канализированную картину. Второй аргумент противоречит первому – из книги «Мудрость толпы» – суть такая: если собрать массу разнородных мнений по конкретному вопросу и усреднить, то эта средняя картина близка к реалиям. Вот эти вещи уравновешиваются. В общем, никуда не денутся традиционные медиа, но будут сильно меняться.

Сергей Тарановский, «20ftradio» (Киев)

Традиционные медиа – это фильтр, и многим в силу нехватки времени фильтры действительно необходимы, поэтому к такого рода СМИ будут обращаться всегда.