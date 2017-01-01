Ловушка патриотизма: три вопроса о будущем украинских медиа

Как меняется мир, в котором отдельный человек становится самостоятельным медиа, какие основные опасности стоят сегодня перед украинскими СМИ и как не рассориться с героями журналистских материалов в небольших локальных изданиях – на эти вопросы ответили участники дискуссии о медиа в рамках мультиформатного фестиваля социальных инноваций PLAN B, который прошел в Харькове с 1 по 3 декабря.
Традиционные медиа: как меняется мир, в котором отдельный человек становится самостоятельным СМИ?
Наталия Курдюкова, «Накипело» (Харьков)
Это приятная ловушка, когда ты сам себе создаешь мир – банишь тех, кого ты не хочешь читать, кто тебя критикует, при этом добавляешь в друзья тех, кто тебе однозначно интересен, и по сути живешь в мыльном пузыре. Когда ты случайно из него вываливаешься, понимаешь, что мир немного другой. Медиа независимое, соблюдающее журналистские стандарты – это попытка на квадрокоптере подняться над лесом и посмотреть на все со стороны.
Юлия Манукян, «Соус» (Херсон)
Художник хочет, чтобы профессионал, критик его оценил. Ему совершенно недостаточно будет, если даже всего его друзья и поклонники напишут о нем, поставят «лайки» в Facebook и так далее. Художник может не прочитать текст, но он всегда будет его ждать. Арт-критики – это оценщики, которые к этому готовились и могут дать ту или иную оценку произведению искусства. Художник – заказчик, который всегда будет ждать именно профессиональной оценки.
Юрий Божич, журналист-фрилансер
Есть два аргумента. Первый принадлежит Барри Шварцу: «Чем больше выбор – тем меньше выбор». То есть, чем больше у нас СМИ, тем меньше выбора мы получаем. И в результате, если говорить о политических медиа, то мы получаем очень канализированную картину. Второй аргумент противоречит первому – из книги «Мудрость толпы» – суть такая: если собрать массу разнородных мнений по конкретному вопросу и усреднить, то эта средняя картина близка к реалиям. Вот эти вещи уравновешиваются. В общем, никуда не денутся традиционные медиа, но будут сильно меняться.
Сергей Тарановский, «20ftradio» (Киев)
Традиционные медиа – это фильтр, и многим в силу нехватки времени фильтры действительно необходимы, поэтому к такого рода СМИ будут обращаться всегда.
Какие главные опасности сейчас стоят перед украинскими СМИ
Наталия Курдюкова, «Накипело» (Харьков)
Ловушка патриотизма – большая опасность, которая нависла над журналистами. Самоцензура, которая не позволяет нам оставаться над ситуацией – мы слишком внутри.
Юлия Манукян, «Соус» (Херсон)
Да, относительно идеологической ангажированности это касается и культурных массмедиа. Наверное, независимая платформа хороша тем, что мы можем этого избежать. Тем не менее, когда мы пишем тексты, которые оплачиваются донорами, нам волей-неволей приходится с этим сталкиваться.
С другой стороны, не нужно арту навязывать социальную ответственность, потому что арт – это только рефлексия художника, и точка. Но это навязывание сейчас происходит сплошь и рядом. Если посмотреть на выставки, которые в последнее время проходят в Украине, количество конъюнктурных, оплачиваемых проектов – 90 процентов. Это раздражает.
Страна, которая находится в состоянии конфликта и все месседжи цензурируются, а «Мыстецкий арсенал» показывает нам, что цензура вообще перешла всякие рамки... Я вам хочу сказать, что для журналиста и арт-критика здесь идеологические ловушки очевидны: либо хочет он быть обласканным и оплачиваемым, либо хочет он быть независимым и говорить то, что думает.
Как небольшому СМИ оставаться искренним и при этом не рассориться с героями публикаций
Мы далеко не со всеми дружим, плюс работаем с новыми форматами, а Харьков – он все-таки более консервативный, и получает информацию по большей части через ТВ. «Накипело» – площадка, к которой долго привыкали журналисты, они долго не могли понять, кто мы и о чем. Но мы приучили их в конце концов, потому что говорим не на самые популярные темы. Например, освещать реформы или гражданские инициативы журналисты не очень любят – там никого не убивают, нет пожаров.
Мы не о дружбе. Мы принципиальны. Когда наши праворадикальные друзья в 2017 году разгоняют акцию ЛГБТ и выглядят как титушки с 2014 года, мы откровенно говорим, что нам не по пути. Нам все равно, в рамках каких идеологических рамок они существуют.
К нам почти не ходит и городская администрация – они считают, что мы будем задавать неудобные вопросы. Ну не ходят и ок, без них жили и проживем.
Валерий Гармаш, 6262.com.ua (Славянск)
В 2014 году в Славянске ходил такой анекдот, когда много людей переезжало куда-то и всякий раз при переезде на новом месте у них спрашивают: «Вы откуда?» – «Из Славянска». – «Вы зачем нас пугаете?» Так вот наше медиа из Славянска действительно сложно чем-то напугать. Когда у тебя есть шанс потерять все, включая жизнь, кто бы и как бы тебя не пугал, это не работает.
Мы за конструктивную критику. Через локальные медиа влиять на власть гораздо проще. У нас выходит материал о плохой освещенности улиц в нашем городе, полиция, жители, исполком, ЖКХ и прочее – и вот уже через три недели этот вопрос в городе решается.
Юлия Манукян, «Соус» (Херсон)
Да, такие ремарки в духе «как тебе дом до сих пор не сожгли» – это для меня норма. Потому что художник – человек самолюбивый, группа художников – вообще катастрофа, арт-институции – враги серьезные. Но дело не в балансе. Действительно умные герои понимают, что критика – это не страшно. Страшно молчание арт-критика, его равнодушие. Если я о чем-то не пишу – значит, мне это либо неинтересно, либо это уж совсем плохо. Если я потружусь об этом написать, тогда совсем другое дело. Ссоры и обиды, конечно, бывают, но потом эти же люди приходят к тебе и говорят: вот у меня новый проект, пожалуйста, дай ему оценку. Потому что рано или поздно они понимают, что привлечение внимания к их труду – в любом случае повод для дискуссии. Художники понимают, что никогда не получат толчок к развитию, если будут только бесконечные похвалы, иначе они начинают путаться – есть у них эволюция или нет.