ТЕЛЕКРИТИКА

Лободу, Козловского, Лорак и других артистов хотят лишить государственных наград

Общество

Ряд народных депутатов Украины предложили на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому артистов, выступающих в РФ и Крыму, предлагают лишить государственных званий и наград.


Об этом сообщает «Громадське». Проект закона размещен  на официальном сайте ВР.

В приложении к законопроекту есть таблица с указанием лиц, к которым хотят применить меры. Среди них обладатели звания «Народный артист Украины» Таисия Повалий, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Николай Басков и Владимир Бортко, а также «Заслуженные артисты Украины» Светлана Лобода и Виталий Козловский.

Инициаторами законопроекта выступили 14 нардепов, включая Евгения Рыбчинского, Игоря Луценко, Татьяну Черновол и других. 

Закон был внесен на рассмотрение в ВР «в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, поддержанием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что  привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, безопасности и суверенитету», говорится в тексте документа. 

Напомним, в начале января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания уже предлагал ввести санкции против украинских артистов, которые выступают в РФ. 

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