«ЛНР» объявила в розыск Романа Бочкалу и журналистов «Интера»

Кроме того, как сообщают «Подробности», сепаратисты объявили в розыск и военных корреспондентов «Интера» Геннадия Вивденко и Руслана Смещука, а также оператора Сергея Дубинина "за содействие террористической деятельности".

"Я надеюсь, что эти сепаратисты, деятели так называемых народных республик через некоторое время предстанут перед украинским правосудием и будут наказаны согласно действующему украинскому законодательству", - прокомментировал Смещук.

Фото: Facebook Романа Бочкалы