«ЛНР» объявила в розыск Романа Бочкалу и журналистов «Интера»

Правоохранительные органы самопровозглашенной «ЛНР» объявили в розыск журналиста Романа Бочкалу. Об этом сам журналист сообщил в своем Facebook.
"Ну что, друзья, вот я и в розыске. А так хотелось в Луганск... Теперь ни ногой. Wanted person для МВД ЛэНэРэ. Террористов пособник", - написал он, подчеркнув, что это не помешает ему продолжать помогать украинским военным.
Кроме того, как сообщают «Подробности», сепаратисты объявили в розыск и военных корреспондентов «Интера» Геннадия Вивденко и Руслана Смещука, а также оператора Сергея Дубинина "за содействие террористической деятельности".
"Я надеюсь, что эти сепаратисты, деятели так называемых народных республик через некоторое время предстанут перед украинским правосудием и будут наказаны согласно действующему украинскому законодательству", - прокомментировал Смещук.
Фото: Facebook Романа Бочкалы