Лидер «титушек» получил условный срок за убийство журналиста Веремия

Сегодня Шевченковский районный суд столицы огласил приговор по делу о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Еремия, в результате которого он умер, во время событий Евромайдана в 2014 году.

Во время суда обвиняемый Юрий Крысин признал себя виновным в хулиганстве. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры, выступавший обвинителем по делу, просил для него шесть лет лишения свободы. По данным следствия, Крысина в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился Веремий. Позже дело было переквалифицировано в «Хулиганство».