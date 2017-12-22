Лидер «титушек» получил условный срок за убийство журналиста Веремия

Сегодня Шевченковский районный суд столицы огласил приговор по делу о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Еремия, в результате которого он умер, во время событий Евромайдана в 2014 году.
Во время суда обвиняемый Юрий Крысин признал себя виновным в хулиганстве. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.
Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры, выступавший обвинителем по делу, просил для него шесть лет лишения свободы. По данным следствия, Крысина в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился Веремий. Позже дело было переквалифицировано в «Хулиганство».
Адвокат матери журналиста вместе с представителями ГПУ намерены подавать апелляционную жалобу на приговор. "Мы считаем приговор не справедливым. Прокуратура требовала шесть лет заключения, исходя из наличия у Крысина непогашенной судимости по статье о незаконном хранении боеприпасов, но судья проигнорировал этот факт", – сказала «Вестям» адвокат Виктория Дейнека.
Медийщики в соцсетях высказывают недоумение таким приговором:
Напомним, Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Это произошло на фоне столкновений между сторонниками Майдана и сотрудниками силовых структур. Такси, в котором ехал журналист, остановили «титушки» с битами, в масках и камуфляже. Веремий попытался снять беспорядки на телефон. «Титушки» вытащили из машины водителя и пассажиров (в такси также ехал IT-специалист «Вестей» Алексей Лымаренко) и избили их. Когда Вячеслав Веремий пытался вырваться, ему выстрелили в спину. От полученных ранений он скончался в ту же ночь в больнице.
В августе 2016 года Генеральная прокуратура предъявила подозрение жителю Горловки Джалалу Алиеву по факту убийства журналиста. По данным следствия, он был в составе «титушек».
Фото: lb.ua